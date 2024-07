La confesión del novio de Marta Peñate que ha sido un terremoto en Supervivientes 'All Stars': "Hay gente que se queda embarazada"

Primero fue Claudia Martínez en la edición clásica de Supervivientes 2024 y ahora Marta Peñate en Supervivientes: 'All Stars'. La sombra de un embarazo vuelve a planear sobre el reality más exitoso de Telecinco. En la ocasión anterior los síntomas eran claros. La influencer estaba participando junto a su pareja y unos dolores abdominales hacía ponerse en la situación de que podría estar embarazada.

Tras un test de embarazo, el resultado desveló un negativo para alivio de los concursantes, que no estaban mentalizados para afrontar una paternidad. En esta ocasión, los rumores han llegado desde fuera de Cayos Cochinos. Tony Spina, pareja de Marta Peñate, ha hecho unas declaraciones muy reveladoras.

Y es que la pareja no ha ocultado la intención de ser padres, pero pese a intentarlo de diversas maneras, no han conseguido lograr el objetivo. "Primero me dijeron que eran las trompas de Falopio y que si quería ser madre me las quitaban. Me metí en la operación y me las quité. Luego no me quedé embaraza...", contaba hace unas semanas la propia Marta Peñate.

"Quieres, quieres, quieres... y no puedes. Haces todo y no puedes. Y hay gente que se queda embarazada y te sientes una fracasada. Ellos sí y yo no", señalaba emocionada la ahora concursante de Supervivientes: 'All Stars'. Por su parte, Tony Spina no puede hacer más que apoyar a su pareja y estar junto a ella, remando juntos en la misma dirección.

"Me da pena verla así, la verdad que se está haciendo más largo de lo esperado. Cada vez que creemos que estamos a punto encontramos otra dificultad que hay que superar", expresaba el italiano sobre la impotencia que le supone no tener una solución clara.

"Ha pasado ya varias veces por quirófano. El primer intento no ha ido bien, pero tenemos más. Se lo han recomendado, porque se está volviendo como una obsesión. Y tampoco es bueno, tiene que estar más relajada". Y es que el verano y la participación de Peñate en el concurso ha paralizado todo intento de ser padres. "Hasta después de verano no podíamos hacer ningún intento ni nada. Lo mejor que le ha podido pasar es ir a 'Supervivientes All Stars'. Espero que así sea y desconecte de verdad".