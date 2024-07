Marieta aprovecha la ausencia de Sofía Suescun y descubre su relación con Kiko Jiménez: "Me lo ha hecho pasar tan bien..."

Marieta y Kiko Jiménez se conviertieron en uña y carne durante su paso por Supervivientes. Un reality del que parecen haber sacado algo más que una buena convivencia en la Honduras. La exconcursante de La isla de la tentaciones ha contado ahora en su canal de Mtmad cómo ha sido su paso por el concurso más extremo de Telecinco y no ha pasado por alto la relación que forjó con el novio de Sofía Suescun.

Aprovechando que la influencer se encuentra ahora en la isla que habitó su novio durante meses, la alicantina ha querido desvelar la relación que mantiene con el colaborador y que podría perjudicar a la sólida relación que mantienen el andaluz y la navarra.

Relación especial

A pesar de lo duro que resulta 'Supervivientes', quienes han pasado por los Cayos Cochinos aseguran que se pueden hacer verdaderas amistades que luego perduren tras el concurso -como la de Pedro García Aguado, Aurah Ruiz y Blanca Manchón-, o incluso relaciones de pareja, como les pasó a Adara Molinero y Bosco aunque acabara en ruptura. Y ahora ha sido Marieta la que, tras la resaca por la final de la edición de este 2024, y después de haber reposado y cargado pilas, ha querido sentarse para contar muchas cosas en su canal de Mtmad, pero sin duda las declaraciones más llamativas han sido sobre Kiko Jiménez.

La alicantina, que quedó tercera finalista, no se ha cortado a la hora de hablar del 'intraconcurso', es decir, de todo lo que acontecía tras las cámaras, y a pesar de que ahora sabe que hubo gente que le criticó su acercamiento a Kiko porque podría perjudicarla, ha dejado claro que le daba exactamente igual, e incluso ha hablado abiertamente de sus sentimientos hacia Kiko, dejando claro incluso que se lo lleva "en el corazón". A otros, como Ángel Cristo, sin embargo, los quiere bien lejos, pues considera que ha sido uno de los peores compañeros para convivir; o incluso ha hablado de Torres, del que ha dicho, con mucho sentido del humor, que llegó a "odiar", pues se llevaba todas las recompensas: "Es bombero y está preparado para esas pruebas, y los demás no", ha apuntado.

La buena sintonía de Kiko con Marieta ha sido fundamental para su buen rollo en el concurso, y muy probablemente les veamos juntos también fuera, pues tras las cámaras lo que más hacían eran bromear y reír, algo que ha hecho menos duro su paso por el concurso, algo que quedó claro cuando puntuó su culo como uno de los mejores de la edición: "(Kiko Jiménez) ha sido mi hermano, mi pilar fundamental. Mucha gente dice que si me ha perjudicado... y me da igual, porque me lo ha hecho pasar tan bien y me he reído tanto a carcajadas -y allí es súper importante tener una persona así- que me da igual si me perjudicó, porque me hizo feliz", ha dicho sobre el novio de Sofía Suescun, y añadía con una gran sonrisa: "Es buena persona, me cuidó un montón, como si fuera mi hermano mayor, así que a Kiko me lo llevo en el corazón".