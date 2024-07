Matamoros toma una importante decisión y se va de España: el país al que ha decidido trasladarse

Laura Matamoros ha vuelto a hacer las maletas tras su paso por Supervivientes. La influencer compartía a través de Instagram un story en el que contaba a sus seguidores sus nuevos planes de futuro y el próximo destino al que tenía pensado viajar.

Ligera de equipaje, solo con una mochila a la espalda para estar 10 días recorriendo Asia, la hija de KIko Matamoros va a lanzarse a la aventura de viajar como mochilera. Así, con una foto desde los baños del aeropuerto de Madrid, la joven vuolvía a coger un avión para poner tierra de por medio y dejar atrás su vida por unos días.

"Que me vaya diez días con una mochila y nada más es RÉCORD MUNDIAL", ha escrito la joven desde su perfil de Instagram.

Tierra de por medio

Después de vivir una aventura de lo más increíble en 'Supervivientes', Laura Matamoros (31 años) ponía rumbo a España de nuevo para retomar su rutina y para reencontrarse con sus hijos, Matías y Benjamín. Han sido unas semanas increíbles, pero la hija de Kiko Matamoros no ha dudado en poner de nuevo tierra de por medio y ha tomado la decisión de irse de mochilera al extranjero.

Aunque lo comentó hace unos días, lo cierto es que no ha sido hasta ahora cuando Laura Matamoros ha anunciado que ha llegado el día de coger el avión para irse fuera de España y vivir una nueva aventura. Para ello, ha querido dejar claro que ha optado por no irse con mucho equipaje por primera vez. Todo lo que ha llevado ha cabido en una maleta.

Matamoros se va de España / Instagram

Todo hace indicar que el destino elegido para irse de mochilera es Asia. Aunque no lo ha dicho de manera clara, lo cierto es que ha dado una pista que indica que podría ser el destino elegido. "No sé ni qué he metido... ni he pensado. Puede ser un cuadro fuerte estos días, mis looks", decía hace unas horas cuando se encontraba haciendo la mochila que le va a acompañar durante estos 10 días de viaje.

"Que me vaya diez días con una mochila y nada más es RÉCORD MUNDIAL", ha escrito la joven desde su perfil de Instagram junto a una foto que podría haberse tomado en uno de los baños del aeropuerto de Madrid, desde donde ha cogido su vuelo directo a vivir la aventura más increíble de su vida.

Aunque ha demostrado en más de una ocasión que es una de las 'influencers' más seguidas por la elección de sus looks, lo cierto es que ha dado un paso definitivo para intentar vivir con menos ropa. De hecho, está muy orgullosa con la mochila que ha hecho: "Estoy orgullosa de cada vez llevar menos, pensar menos los looks e ir así", ha declarado Laura Matamoros.