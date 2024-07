Nuevo abandono en 'Ni que fuéramos Shhh' después de la salida de Kiko Matamoros: "No seas manipuladora"

La irrupción de 'Ni que fuéramos Shh' en la televisión generalista ha supuesto todo un reto para el resto de cadenas que han sufrido un descenso en las audiencias. El equipo formado por María Patiño, Chelo García Cortés o Víctor Sandoval se han adueñado de las tardes de semana con un formato renovado del clásico Sálvame. Sin embargo, el formato de tertulia dinámica y agresiva les está pasando factura.

Hace pocos días, Kiko Matamoros estallaba, abandonando el programa en una decisión que parece irrevocable. Ahora, el turno ha sido de Chelo García Cortés que en una discusión con María Patiño ha llegado a su límite. "Es que queréis que diga lo que vosotros queréis", señalaba la gallega ante la insistencia de sus compañeros por que se pronuncie sobre la entrevista de Terelu Campos y Carlo Costanzia.

"No seas manipuladora", respondía con seriedad María Patiño, que se había sentido atacada. La conversación continuó subiendo de tono con la siguiente afirmación de Chelo. "Yo si fuera Terelu le habría preguntado a Carlo si habían utilizado condón", añadía la colaboradora. "A Chabelita le dejabas la casa y no le decías eso eh", sentenciaba Patiño con una acusación personal.

Ante esto, Chelo no soportó más y acusó a su compañera de "haberse pasado tres pueblos con ella", utilizando la expresión "ser más antigua que el tebeo". Patiño no se quedó callada y siguió con el enfrentamiento "Ser celestina es más antiguo aún". "A mí no me llames celestina, que eres muy antigua, estás sacando un tema de hace muchísimo tiempo", sentenciaba Chelo antes de abandonar el plató.

Espantada del plató

“Sí puedes, sí puedes Víctor porque lo interesante del argumento es que escuches al contrario”, contestaba María Patiño que, al igual que Belén Esteban trataban de poner paz a un conflicto que acababa de hacer que Matamoros abandonara el espacio televisivo. “Víctor que no contestes, que hay que dejar acabar”, replicaba la ‘princesa del pueblo’. Los esfuerzos, sin embargo, eran en vano. “Pues yo no vengo porque él viene todos los días. ¡Qué cruz!”, exclamaba el ex de Nacho Polo. “Me voy a mi casa. Me va a dar un infarto. No lo aguanto”, añadía también fuera de plató antes de que Valldeperas calmara las aguas y convenciera a los dos colaboradores de regresar a los sillones.

Eso sí antes de continuar con el programa Matamoros aprovechaba para lanzar un ultimátum: “Creo en este proyecto. Respeto a todos los compañeros. Y en el convencimiento de que esto es algo bueno, y por la amistad que me une a los responsables, me implico de lleno. Pero no me voy a implicar a cualquier precio. Yo no vengo aquí por el dinero que se me paga, porque si no, no vendría, que quede claro. Y como en la vida hay cosas que te compensan relativamente, es más fácil que coja la puerta y me vaya y no vuelva. No voy a permitir ni media falta de respeto por parte de nadie, y desde ese entendimiento yo estoy dispuesto a trabajar. Hay que saber cuál es el límite. En el momento que esto vuelva a suceder me voy.