Sale a la luz la cita secreta de Terelu Campos y Carlo Costanzia: todo lo que pasó durante las dos horas de encuentro

Alejandra Rubio se ha convertido en la protagonista inesperada de la semana. Tras cerca de 5 meses de relación con su novio Carlo Costanzia, la pareja daba la sorpresa anunciando su embarazo. Las reacciones a esta inesperada noticia no se han hecho esperar y una de las que más expectación despertaba, la de la madre de la influencer ya ha salido a la luz.

Según las declaraciones que la pareja hacía a la revista Hola para anunciar la feliz noticia, Terelu Campos se habría sorprendido al enterarse de este bombazo pero, acto seguido, habría mostrado su apoyo a la pareja.

Un embarazo que ha agitado el mundo del corazón y que se espera que sea tan polémico como los inicios de la relación entre el hijo de Mar Flores y la hija de Terelu Campos, embarazada de 3 meses.

La noticia no solo habría servido para agitar el mundo rosa, también ha acabado engrosando la cuenta corriente de la pareja al salir a la luz la escandalosa cifra que habrían cobrado por la exclusiva.

Pero la cuenta corriente de la única hija de Terelu Campos viene bien cargada desde la cuna y es que no hay que olvidar que su oadre Alejandro Rubio, es un conocido empresario de larga trayectoria en el negocio de la ópticas. Otro al que la fortuna le viene de familia.

La fortuna de la pareja sigue creciendo a golpe de exclusiva y de entrevistas en platós. La última la concedía Carlo Costanzia en De viernes, donde coincidía con su suegra Terelu Campos a modo de colaboradora.

Ahora, se ha sabido que tras esta aparición en plató, ambos mantuvieron un encuentro en el pasado fin de semana.

Cita secreta

La entrevista de Carlo Costanzia en el plató de '¡De Viernes!' justo el día que su suegra, Terelu Campos, hacía su debut como colaboradora en este programa, sigue dando que hablar. De hecho, a pesar de que el hijo de Mar Flores y su hija llevan apenas cinco meses saliendo, lo cierto es que la sintonía entre Carlo y Terelu era más que evidente. Pero parece que ese buen rollo se ha trasladado también a la vida personal de ambos.

Y es que este pasado fin de semana ha sido realmente intenso para ambos. No solo tuvieron la oportunidad de coincidir en un plató de televisión, también organizaron un plan para pasar un rato juntos en casa de Terelu Campos, donde se encontraba también Alejandra Rubio, por supuesto. De hecho, quisieron que este encuentro fuera privado, para así evitar que la prensa se hiciera eco de esta cita.

Sin embargo, no consiguieron que este encuentro familiar pasara desapercibido. Y es que tal y como informan desde 'Look', Carlo Costanzia y Alejandra Rubio llegaron a casa de Terelu en Aravaca, Madrid, el pasado domingo 30 de junio sobre las 15.00h. Allí, los tres pudieron disfrutar de una comida de lo más animada, que no hace más que demostrar que la relación entre ellos es muy buena cuando las cámaras de un plató de televisión se apagan.