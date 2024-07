Adara Molinero confiesa su lio amoroso después de dejar a Bosco Martínez-Bordiú en Supervivientes: "Me hubiera gustado"

El regreso a Madrid de Adara Molinero se ha producido en un momento de dudas amorosas de la concursante que han dejado a un Bosco Martínez-Bordiú con dudas. El ganador en 2023 fue también pareja de Adara poco tiempo después de salir del concurso. No obstante, como confesó Bosco, su poca implicación en la relación terminó por romperlo todo.

Sin embargo, han mantenido todo este tiempo una gran relación de amistad que se ha visto reforzada en Supervivientes: 'All Stars'. Tal ha sido su cercanía que se ha llegado a especular con el comienzo de una nueva relación. Sin embargo, Adara ha durado a penas unos días y fuera de Honduras estaba esperándole su novio, Álex Ghita, que ha tenido que aguantar y defender el honor de su novia mientras estaba concursando.

Las primeras palabras de Adara fuera de Supervivientes, no obstante, han hecho dudar a unos espectadores que esperaban una historia de amor en Supervivientes y se han tenido que conformar con unos días de reencuentro entre dos amigos. "Estoy en ‘shock’ todavía, no sé ni yo lo que me ha pasado. Tengo que pensar mucho, tengo sentimientos encontrados porque me hubiera gustado, pero no podía", expresó la concursante.

Nada más entrar en el plató, se encontró de cara con uno de sus valedores y mejores amigos. Jonan Wiergo se abalanzó sobre una exhausta Adara que no sabía como reaccionar ante el cúmulo de emociones. "Ya ha pasado, ya está. Está todo muy bien, has hecho lo que tenías que hacer, te has priorizado", expresaba Wiergo intentando consolar a su amiga.

Poco después, Adara vio a lo lejos a Álex Ghita con el que se fundió en un largo abrazo. "Pero qué guapo estás", señalaba la concursante mientras seguía descargando tensión con las lágrimas. Con la primera impresión de la llegada al plató ya superada, Adara tuvo tiempo para calmarse y contestar a algunas de las preguntas de los colaboradores.

"Imagínate si Álex no estuviera en tu vida y que hubieras coincidido en esta edición con Bosco, tú soltera y él también, ¿qué hubiera pasado?", lanzó Jorge Javier Vázquez, poniendo palabras al pensamiento de miles de seguidores del programa. "Estábamos en diferentes páginas, le queda mucho por vivir. Quiero otras cosas", sentenció Adara, dejando claro que aunque hubiera continuado en el concurso, no habría pasado nada entre ella y Bosco.