Anabel Pantoja confiesa su mayor miedo por estar embarazada: "Cuando me muera..."

Anabel Pantoja está en su mejor momento. La sobrina de Isabel Pantoja y su novio, David Rodríguez, con el que sale desde hace un año, están de enhorabuena tras anunciarse su futura paternidad. La influcencer y el fisioterapeuta avanzan así en su relación y dan el paso definitivo a pesar de los últimos rumores que, apuntaban a una posible infidelidad del joven hacia la sobrinísima.

A pesar de los rumores, la pareja permanece ajena a los comentarios y prefiere centrarse en su nueva etapa familiar.

Ahora, la influencer ha reaparecido en las fiestas del orgullo, en Madrid y ha confesado algunos de sus miedos ante su inminente maternidad.

Como cada año en estas alturas del calendario, Madrid se tiñe de toda la gama de colores del arcoíris para reivindicar una de sus fiestas más populares: el Orgullo. Muchos rostros conocidos, a través de sus redes sociales, utilizan su altavoz para reivindicar y poner en valor los derechos del colectivo LGTBIQ+. Una celebración que, además, recibirá en su escenario a Bárbara Rey, tal y como adelantó en exclusiva ‘Socialité Club’ que, este 2 de julio del 2024, ha estado presente en uno de los eventos más esperados.

Dulceida, todo un referente de este colectivo, ha organizado un evento en donde ha reunido a algunos rostros conocidos y amigos que defienden los derechos de todos por igual. Como no podía ser de otra manera, Anabel Pantoja, amiga de la creadora de contenidos, ha sido una de las invitadas que ha asistido y que no ha dudado en pararse con Lía Román, reportera de 'Socialité Club', que le ha preguntado cómo lleva su embarazo. ¡Dale al play al vídeo que encabeza noticia para verlo!

Su relación con David Rodríguez

Pocos días después de comunicar su embarazo, la sobrina de la intérprete de Marinero de Luces hacía frente a numerosas críticas por su embarazo. Sin embargo, la joven hacía oídos sordos y se centraba en disfrutar de la dulce espera. Además, se animaba a hacer un vídeo en donde desvelaba los motivos por los que había decidido ser madre ahora y no antes: "Me vino un cambio, también eso no significa que tú digas ‘venga, va a ser el momento, estos meses, aquí, allá’. Eso te tiene que venir en el momento que tú estés bien, que estés con la persona que además te empuje a ello (...). Cuando me muera, yo llego a pensar eso y digo ‘no se va a quedar aquí nadie mío’, y experimentar sobre todo eso de lo que me han hablado tanto de lo maravilloso que es el poder hacerlo yo".

Ahora, ha sido en 'Socialité Club' en donde ha dicho que "su embarazo va muy bien", aunque "con noches reguleras, pero dentro de lo normal". Además, ha contado cómo está siendo compartir la misma experiencia que muchas de sus compañeras de profesión: "Estoy encantada de estar en este evento para apoyar la semana del orgullo y estoy muy feliz. Vamos a poner una guardería en la agencia y Aida (Dulceida) me está dando consejos. No me puedo quejar”.