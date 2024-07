Isa Pantoja lanza una inesperada advertencia a Alejandra Rubio sobre Carlo Costanzia: "Si lo lleva tan mal y no le sienta bien..."

Alejandra Rubio se ha convertido en la protagonista inesperada de la jornada. Tras cerca de 5 meses de relación con su novio Carlo Costanzia, la pareja daba la sorpresa anunciando su embarazo. Las reacciones a esta inesperada noticia no se han hecho esperar y una de las que más expectación despertaba, la de la madre de la influencer ya ha salido a la luz.

Según las declaraciones que la pareja hacía a la revista Hola para anunciar la feliz noticia, Terelu Campos se habría sorprendido al enterarse de este bombazo pero, acto seguido, habría mostrado su apoyo a la pareja.

Un embarazo que ha agitado el mundo del corazón y que se espera que sea tan polémico como los inicios de la relación entre el hijo de Mar Flores y la hija de Terelu Campos, embarazada de 3 meses.

La noticia no solo habría servido para agitar el mundo rosa, también ha acabado engrosando la cuenta corriente de la pareja al salir a la luz la escandalosa cifra que habrían cobrado por la exclusiva.

Muchos han sido los que se han lanzado a opinar sobre la controvertida relación de Carlo Costanzia y Alejandra Rubio. Isa Pantoja ha sido la última en lanzarse a hablar de la pareja del momento con advertencia incluida a la hija de Terelu Campos.

Advertencia

'Vamos a ver' ha analizado la dura entrevista a la que Alejandra Rubio se sometió este martes en 'Así es la vida' y en la que no pudo evitar romper a llorar tras las críticas recibidas tanto ella como su pareja y futuro padre de su hijo, Carlo Costanzia.

Isa Pantoja, que también sufrió muchas críticas durante su embarazo, ha opinado: "No culpo a Carlo porque ella lo hace porque quiere, pero tener a una persona diciéndote cómo hacerlo, ella no lo lleva bien. Si lo lleva tan mal y no le sienta bien, Carlo, que fue el que le dijo lo de la exclusiva, también debería decirle ahora... para porque es lo mejor para ti", ha reflexionado.

Joaquín Prat también ha dejado clara su opinión sobre todo lo que está sucediendo: "Si no hubiese sido con Carlo, yo estoy convencido de que la exclusiva no se vende", ha afirmado.

Alessandro Lequio ha reflexionado sobre la entrevista de Alejandra Rubio y no escondía su opinión: "El problema de Alejandra es que hasta su embarazo no había tenido que pisar el mundo real, lleva años trabajando en televisión, pero viendo los toros desde la barrera. Ahora se ha visto en el ruedo y a la pobrecita le molestan los pitidos del respetable", destaca el colaborador.

Lequio añade: "Nadie tiene nada en su contra, nadie la quiere destrozar, pero nadie le debe nada para que nos tengamos que callar. Lo más tremendo que comentó ayer fue cuando dijo que no se iban a vivir juntos porque Carlo residía en un bajo, una respuesta clasista porque ella no se considera digna de residir en una vivienda como esa y machista porque se sobreentiende que la casa la debe pagar Carlo y no ella".

Por último, Alessandro Lequio sentencia: “Se ha dado cuenta que la vida real no es ese mundo privilegiado en el que ha vivido hasta ahora y que para pescar hay que mojarse los pies”.