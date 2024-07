Joaquín Padilla dice adiós a La Ruleta de la Suerte: "Cervecita y pies en remojo".

La Ruleta de la Suerte ha experimentado un giro total con las últimas declaraciones de su cantante, Joaquín Padilla. Con el verano ya establecido, el músico ha optado por lo que más le gusta. "Pies en remojo y cerveza", expresó Padilla a raíz de un panel. "Tomarte una cerveza con los pies en remojo", recaba el panel que, de manera inconsciente a Jorge Fernández, presentador, le hizo acordarse de su compañero.

"Sabías lo que iba a decir antes de decirlo", expresó el presentador ante la risa de Padilla. "Los pies en remojo, una cerveza, el paraíso", señalaba el cantante. "Tú cambiaste en tu época", le señalaba Fernández sobre los cambios de hábitos de su compañero. "No, yo lo he modificado. Lo he adaptado a no entrenar y estar con mi cervecita", bromeaba Padilla ante la risa del público.

"Tú te has adaptado a hacer esto, que tampoco es lo ideal", afirmaba Jorge Fernández, mientras hacía el gesto de beber. "Uno se tiene que conocer a uno mismo y saber lo que es bueno para él", sentenció el cantante, mientras que Jorge Fernández le dejaba las cosas claras. "Como pilla Joaquín solamente lo que quiere escuchar".

Cantándole al amor

Otro de los proyectos más conocidos de Padilla, que se dio a conocer como el cantante de Iguana Tango, es el dueto que actualmente conforma con su mujer. 'Entrelazados' es un proyecto en el que ambos participan desde diciembre del año 2019, aunque después le siguió un año de pausa y de cancelación de la gira que tenían programada.

Su historia de amor está marcada por la casualidad, tal y como algunos de ellos muestran: "Con 12 años de diferencia a Chus le tocó concursar también en el equipo azul como a mí en esta ocasión en Pasapalabra. ¿No es eso estar entrelazados?".