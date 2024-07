Jorge Javier Vázquez sentencia la llegada de Terelu Campos a Telecinco: "Escucha poco"

Jorge Javier Vázquez es, a día de hoy, una de las estrellas principales de Supervivientes, por no decir el principal rostro de la cadena. Presentador de los realities más importantes y con dos programas que verán la luz en las próximas semanas, el comunicador catalán ha querido tener unas palabras sobre el fichaje de Terelu Campos por Telecinco.

"Había acabado el paquete de pistachos cuando entró Terelu en el plató, a conocer a su yerno. Hay gente que no entiende que los futuros familiares se conozcan en platós, pero yo lo encuentro mucho más cómodo. Evitas silencios embarazosos y encima te pagan por ello. Todo son beneficios", exponía el presentador sobre la entrevista entre Terelu Campos y Carlo Costanzia en ¡De Viernes!

A ráiz de eso, quiso hablar sobre Costanzia, un joven que se ha ido ganando un hueco en la televisión y que va a ser padre junto a Alejandra Rubio, hija de Terelu y sobrina de Carmen Borrego. "Pertenece a esa clase de tíos que le cuesta aceptar que no lleva razón porque tiene pinta de escuchar poco. Lo cual no es malo siempre y cuando seas guapo".

Tambien tuvo unas palabras sobre la última noticia, la vuelta de Terelu a Telecinco, dejando atrás su aventura en TVE. "Me alegra volver a ver a Terelu en Mediaset. Es su casa. Y la mía. Y la de muchos amigos y compañeros con los que me volveré a encontrar porque, como decimos en Catalunya: ‘Roda el món i torna al Born'", un dicho que se refiere a que vuelve a su hogar.

Por último, Jorge Javier Vázquez no quiso cerrar su intervención sin acordarse de las otras dos personas que forman parte de este culebrón: Alejandra Rubio, novia de Carlo y su suegra Mar Flores. De la joven del clan Campos señaló una falta de personalidad cuando conoció a Flores.

"Me llamó la atención que Alejandra Rubio dijera que le impresionó conocer a Mar Flores. Pues chica, que no te la dé que tampoco es Carmen Martín Gaite. Es más: da mucha más impresión tu madre, que ya es toda una leyenda, un meme de culto, un personaje de primera. Pero a veces nos cuesta valorar lo que tenemos en casa", detallaba el presentador catalán.

Pero no ha quedado ahí la cosa, también tenía un recado para la madre de Carlo. "La consuegra ha preferido abonarse al trajecito de la dignidad pero no le favorece mucho. Le queda impostado. Tarde o temprano terminará sacando la patita aunque intentará que no se note mucho. Echará mano de alguna elegante excusa- un posado veraniego o algo así- que la distancie de su consuegra".