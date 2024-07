Este es el dinero que ha ganado Terelu Campos en TVE: "Si esto tiene que aprobarse en el Senado y el Gobierno".

Hace pocos días salió a la luz la noticia de que Terelu Campos dejaba su puesto en 'Mañaneros' para fichar por Telecinco. Siguiendo los pasos de su hija Alejandra Rubio y de su hermana Carmen Borrego, Terelu ha regresado a la que era su casa en medio de toda la polémica. El embarazo de su hija es una de las noticias del verano, sin ninguna duda, y Campos ha aprovechado el movimiento para fichar de nuevo por Telecinco.

Ante esta noticia, en 'Ni que fuéramos Shhh' desvelaron hace poco las cantidades de dinero que le habrían ofrecido a la colaboradora para fichar por Telecinco. En esta ocasión, Kiko Hernández ha sido el encargado de desvelar el sueldo que tenía Terelu en TVE y que deja atrás. "Con todo su papo, y por eso tenía tanto interés en quedarse en las mañanas de ‘Mañaneros’ y quitarle el puesto a Cantizano, que se va a la radio, y dice: ‘esta es la mía, porque ahora voy a ganar más de lo que gano'", expresaba Hernández.

Sobre su nuevo sueldo, destacó que respecto a los 400 euros que recibían sus compañeros, el sueldo de Terelu era mucho más elevado, alcanzando los 3.000 euros sin problema. "¡Anda ya! ¡Pero si eso tiene que aprobarse en el Senado y el Gobierno, pero si es dinero público!", comentaba muy sorprendido Víctor Sandoval. Sin embargo, Kiko Hernández, a los pocos minutos, rectificó su información, señalando que Terelu no ganaba esa cantidad, sino 500 euros.

El sueldo de Terelu en Telecinco

Con la exclusiva del embarazo de su hija con Carlo Costanzia, el programa Mañaneros, en donde Terelu era colaboradora, se frotaba las manos ya que contaba con una de las personas más implicadas en el asunto. Sin embargo, al poco tiempo empezaron a salir los rumores de que la hija de María Teresa estaba guardando sus palabras para Telecinco.

Esto no sentó nada bien a sus compañeros que la criticaron fuertemente por su falta de compromiso. Sin embargo, se vio que eran ciertos y a los pocos días se anunciaba el fichaje de Terelu Campos por ¡De Viernes! Una decisión muy polémica, pero tras la que se esconde un interés económico y de intentar sacar el máximo beneficio al embarazo de su hija Alejandra Rubio.

En 'Ni que fuéramos Shhh' han ido un paso más allá y han desvelado las cantidades por las que Terelu habría fichado por la cadena. Belén Esteban ha sido la encargada en desvelar la cantidad de dinero que ha recibido Terelu y Carlo Costanzia por sus entrevistas. "Yo no lo veo mal, porque yo me he hecho 1500 exclusivas. A Carlo yo te puedo decir que le han dado una pasta".

Ante la experiencia de Belén Esteban en estos asuntos, sus compañeros se han querido interesar en las cantidades totales que habrán podido ganar. Y es que las informaciones que tenía Belén Esteban eran varias y lo único que podía lanzar son unas cifras estimadas, pero que desvelan el nivel en el que se estarían manejando. "No sé si es verdad, porque esa fuente no es la misma que la que me lo asegura. Esta me dice que por programa le dan 3000 euros como colaboradora".

"Ha cerrado cuatro intervenciones, no sé lo de colaboradora. Pero sé que tiene cuatro entrevistas de 200.000 euros", añadió Esteban, dejando claro que la oferta que Terelu tenía de Telecinco era mucho mayor que la de la cadena pública. Sin embargo, también desvela otra información muy esclarecedora y es que Terelu no habría firmado como colaboradora. "¿Pero qué problema hay? Que Terelu está de colaboradora, y Terelu ha dicho que no".