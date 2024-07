Manu dice adiós a sus compañeros después de volver a caer en el Rosco: "Estoy agradecido".

Manu ha vuelto a dejar detalles de su calidad y conocimiento en el Rosco de Pasapalabra. Después de ser superado por Vicky en el programa anterior, el concursante tuvo que volver a ganarse el puesto en la Silla Azul. Sin muchos aprietos logró pasar la prueba inicial que le aseguraba ese programa y la posibilidad de alcanzar la ansiada Silla Naranja o, quién sabe, ganar el bote.

Sin embargo, tener enfrente a Vicky no es noticia positiva ya que la concursante ha mostrado un gran nivel en las últimas semanas, manteniendo su puesto con solvencia y acercándose bastante al premio de más de casi 300.000 euros. Es por eso, que Manu ha querido tener un detalle con los compañeros que ha tenido tanto él como Vicky durante esta semana. Al más puro estilo Orestes, Alberto Amarilla, Lucía Jiménez, Daniel Grao y Natalia Jiménez se han llevado un bonito juego de palabras.

"Me quiero despedir del equipo naranja, porque Alberto (al ver todo) lo que han hecho, me he dado cuenta de que una invitada no Lucía tanto desde hace mucho tiempo", recitaba el concursante ante el asombro del público. "Como juega con las palabras", expresó sorprendido Roberto Leal. Pero la cosa no quedó ahí, Manu quiso recordar también a sus dos compañeros durante esta semana. "Estoy aGraudecido, porque son la flor y Nata de los invitados", sentenció el concursante.

El mensaje de Óscar después de ganar Supervivientes

"Además de recurrir a expresiones como "desnortado" o "como vaca sin cencerro" para definir de manera más o menos técnica o jocosa mi situación en el pospartido pasapalabrero, además de asumir que me he quedado sin "juguete" (aunque haya sido por el mejor de los motivos) y que tengo que llenar parte de mi tiempo de otro modo, lo más complicado de este mes posterior a la consecución del bote ha sido sobrellevar lo mucho que echo de menos al equipo que hace @pasapalabra".

"He intentado paliarlo con alguna visita que otra, pero me falta el roce del día a día, las sonrisas omnipresentes, la atención y el cuidado que nos dispensan a los concursantes, el afecto que va creciendo cual maravillosa bola de nieve cuesta abajo a medida que vamos acumulando programas. @robertolealg, la cara visible del programa, es el ejemplo perfecto de lo que ofrece este equipo: profesionalidad y cercanía, talento y cariño, capacidad y aprecio".

"Es complicado aunar todas estas cualidades, pero todos ellos lo logran sobradamente y se desviven para que nosotros solo tengamos que preocuparnos de una cosa: responder a las preguntas que sepamos. Por suerte, además de llevarlos a todos muy dentro, la vida nos ofrece la oportunidad de seguir sonriendo juntos, como en estas fotos, ya sea dentro o fuera del plató. Lo haremos, seguro", ha escrito".