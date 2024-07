Rocío Flores se reconcilia con Olga Moreno y pide su voto para salvarla en Supervivientes: "Tiene muchísimo mérito".

La enemistad entre Rocío Flores y Olga Moreno parece haberse cerrado de golpe. Después de ser amigas íntimas, la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores y la ganadora de Supervivientes 2022 tuvieron un fuerte encontronazo que rompió la amistad por completo. Dos años después aún se mantiene la distancia, pero parece que todo ha terminado después del movimiento que ha hecho Rocío Flores en sus redes sociales.

Al ser preguntada por el concurso de Olga, Rocío no ha dudado en apoyar a su amiga y pedir el voto para salvarla. "Por supuesto que apoyo a Olga en su concurso, en ‘Supervivientes’, al 100%. De hecho, creo que a nivel personal tiene muchísimo mérito que una persona que, viviendo el duelo que ella está viviendo (por la reciente muerte de su madre), que creo que es lo peor que te puede pasar en la vida, que ella haya tomado la decisión de ir".

"Lo primero de todo, quiero dar las gracias a todo el mundo que votó para poder salvar a Olga. Me pareció muy heavy porque estaba nominada con Adara y ella es una concursante muy top, y los porcentajes estaban muy igualados, así que eso es buena señal. Sé que dije que no me iba a pronunciar sobre nada, pero al estar nominada otra vez, voy a seguir pidiendo el voto para que la podamos salvar. Ojalá sea así y la podamos salvar esta semana también".

Las críticas de Kiko Hernández

Supervivientes: 'All Stars' ha arrancado con polémica dentro y fuera de los Cayos Cochinos. Las dos primeras concursantes en tener un roce han sido Sofía Suescun y Olga Moreno, que no han encajado de la mejor manera posible. La navarra ya avisó que no iba a dejar pasar comentarios ni actitudes que le puedan molestar y así ha sido. Pocos días han sido los que ha tardado en saltar la tensión.

En el plató, su defensor y novio, Kiko Jiménez también ha tenido sus más o menos con la defensora de Olga Moreno, Miriam: "Me parece una hipocresía decir que no hablemos de lo de fuera cuando Olga se pasó todo su concurso y ganó hablando de temas del exterior, de su vida privada y fuimos partícipe de ello todo el público", empezó diciendo el doblemente exconcursante de Supervivientes.

"Otra cosa, lo que ha hecho Sofía ha sido defender a un compañero porque lo que ha hecho Olga al comienzo de la gala ha sido criticar a Abraham. Lo hemos visto todos y lo estaba hablando con Adara y se ha marcado un vídeo de víctima y esta noche solo hemos visto a Olga de víctima y llorando" continuó diciendo Kiko, antes de que Mirian saltase a contestarle.

Y es que la cosa se empezó a calentar entre ambos defensores, siendo el andaluz el que lanzó el primer dardo. "Tú te pareces mucho a una que yo me sé", señaló entre risas. "Pues dímelo. No dices que no eres cobarde… Me lo dices ahora", respondía enfadada Miriam que no sabía a quién se refería el novio de Sofía Suescun.

"Una que empieza por R y gesticula mucho y se levantaba también. A una que yo me sé...", volvió a dejar caer, describiendo de forma clara a Rocío Flores, examiga de Olga Moreno, precisamente. Al no poder nombrarla por el veto de la cadena, Jiménez decidió no seguir con el tema, mientras que Mirian lo sentenciaba una vez más. "Dímelo, valiente. Fuera no me lo vas a decir porque no tienes que hablar nada conmigo fuera".