Terremoto por el polémico bloqueo a Laura Escanes, desatada por lo ocurrido: "¿Brote psicótico?"

Laura Escanes es una de las influencers más conocidas en España y como tal tiene gran repercusión todo lo que hace, dice, publica u opina. Es por ello que no resulta para nada descabellado que se monte un terremoto en las redes sociales cuando Escanes entra en combustión o responde a quienes la critican, en muchos casos rozando o tocando la crueldad.

Laura Escanes ha ganado gran notoriedad por su trabajo en redes sociales, pero también por su presencia en alfombras rojas y eventos. Además, su popularidad ha ido "in crescendo" tras varias sonadas relaciones sentimentales, especialmente su matrimonio con Risto Mejide, del que nació una hija. El divorcio de la pareja, que estuvo en el epicentro del foco público, fue tan sonado como traumático, y generó gran polvareda a posteriori.

Pero aún más polémica fue su ruptura con el cantante Álvaro de Luna. El cruce de puñaladas fue total y Laura Escanes no se amedrentó. De hecho, muchas veces no lo hace y no duda en ir al cuerpo a cuerpo.

Laura Escanes, desatada y un famoso bloqueo

Es lo que ha pasado recientemente, cuando Laura Escanes decidió hacer público un mensaje privado en el que alguien le preguntaba si había engordado. Ella le respondió públicamente con un "qué más te da" y se explicó, asegurando que ha engordado siete kilos respecto al verano pasado, cuando estuvo depresiva, llorando y "sin comer". Además, lo acompañó con imágenes de esa época y una de ahora en la que luce, de espaldas, bikini sin parte de arriba y con tanga.

Esa forma de responder de Laura Escanes ya generó numerosos comentarios, y entre ellos el de un usuario de X, Reven, que cuenta con más de 44.000 usuarios. "Le han preguntado a Laura Escanes que si había engordado y la tía ha entrado en brote psicótico Lo de salir con un tío con más años que un bosque la ha dejado trastocada de por vida, qué jodido", opinó el usuario de X, recordando así la historia entre Laura Escanes y Risto Mejide, sensiblemente mayor en edad que ella.

Le han preguntado a Laura Escanes que si había engordado y la tía ha entrado en brote psicótico 💀.



Lo de salir con un tío con más años que un bosque la ha dejado trastocada de por vida, qué jodido. pic.twitter.com/iITajFJmuB — Rеvеn (@RevenRV) July 3, 2024

La influencer no dudó en contestarle. "¿Brote psicótico? Creo que hacer una reflexión para que no juzguemos los cuerpos de los demás sin saber la historia que tienen detrás no es un brote psicótico. Feliz verano :)", replicó. Y entró en un intercambio con Reven, que incluso acentuó su nivel crítico.

"Juzgaremos lo que nos salga de la bengala al igual que tú juzgas a las pibas de 20 que salen con maromos de 40 cuando tú hiciste exactamente eso para vivir del cuento y catapultarte a la fama, un saludo y buenas tardes", terció Reven. Y la bola siguió engordando. "No juzgo a las mujeres, no te confundas. Critico a los hombres que siguen patrones continuamente con 'pibas de 20', como tú las llamas, y lo defienden diciendo que el amor no tiene edad cuando lo único que quieren es un c*** joven y alguien manipulable. Beso", contestó Laura Escanes.

La cosa no quedó ahí, y Reven contraatacó: "Claro claro, las golfillas que os metéis en una relación con un anciano para vivir del cuento y sacar pasta y fama sois pobres mujeres manipuladas, no sois víboras interesadas que aprovecháis vuestra juventud para conseguir en 2 años lo que a otra mujer TRABAJADORA le costaría 30". El intercambio continuó: "Venga, ánimo y a superarlo que se te ve afectado!", afirmó Escanes, que recibió la siguiente respuesta: "Ponte pomada".

Sin embargo, la cuestión acabó con un bloqueo total en X de Reven a la cuenta de Laura Escanes, que ella no dudó en hacer público con un pantallazo y el escueto mensaje "ups...", muy aplaudido por sus seguidoras. "Reven de reventado", celebrabra una de ellas. El propio Reven admitió a sus seguidores el bloqueo y lo justifico diciendo que no paraba de "aguantar a petardas" desde que tuvo el rifirrafe con Laura Escanes.

Así fue el último terremoto generado por la influencer, ex de Risto Mejide y Álvaro de Luna.