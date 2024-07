La complicada situación de Ginés Corregüela después de su separación con Yaiza Martín: "Está al borde del precipicio"

La separación entre Ginés Corregüela y Yaiza Martín ha supuesto todo un drama al tiktoker desde el primer momento. A los pocos días, Corregüela subía una foto a sus redes sociales con un mensaje un tanto enigmático. En la imagen aparecía él mismo en un cementerio, acompañando con la siguiente afirmación. "Tanta envidia, tanta maldad, tantas lágrimas, tantos sentimientos feos, tantos problemas y aquí se termina todo".

Y es que después de esta declaración de intenciones, ha sido la hija de Ginés la que ha saltado las alarmas con un mensaje muy preocupante, "Mi padre ha pasado una situación j*dida que no voy a decir. Él me llamó y estaba muy mal. Como yo no tengo un corazón negro, fui con Sendy a verlo y eso me dio a pensar... Era una situación fea, un quiero y no puedo, porque yo sentía que le estaba fallando a mi madre".

Y es que a raíz de estos acontecimientos ha sido la propia hija la que se ha querido distanciar de Ginés. "Ahí me di cuenta que no quiero tener contacto con él porque cada vez que me acerco a él me doy cuenta que me hace daño porque son muchas ausencias y cosas que he pasado". "Tuve que enfrentarme a esa situación tan difícil, que viene por la novia que ha tenido, que es lo más malo que he visto en mi vida".

Destrozos en su casa

Ginés Corregüela y Yaiza Martín siguen en pie de guerra tras romper su relación. El último episodio de esta turbulenta relación es el supuesto incidente que Yaiza habría provocado en la casa de su exnovio a modo de venganza.

Según ha compartido "el rey de los bocadillos" en un vídeo que ha publicado en redes sociales, su ex habría destrozado gran parte de su ropa: "Mirad lo que me encuentro. No voy a decir su nombre, no se merece que ni la mente. Toda la ropa está para tirarla. Se ha llevado un chaquetón y unas deportivas nuevas", comentaba de fondo mientras se le escuchaba notablemente afectado.

"A ella se le ha olvidado de dónde vino. Al final se ve cada uno la persona que es. No te mereces que ni te miente", asegura ante unos seguidores que han reaccionado de forma muy cariñosa con numerosos mensajes de ánimo.