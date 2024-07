El enfado de Adara Molinero con Supervivientes tras su expulsión: "No me importa"

La ausencia de Adara en el plató de Supervivientes: 'All Stars' ha sido uno de los temas de conversación más repetidos entre los seguidores del programa. La exfinalista no ha aparecido más desde que se anunció su expulsión en la primera semana del programa. Bien es cierto que la andaluza no entró con el mejor pie al concurso después de tener una serie de dudas.

La primera complicación llegó a las primeras de cambio con la renuncia de Adara a saltar desde el helicóptero. La influencer fue incapaz de superar sus miedos el primer día y tuvo que esperar al segundo para lanzarse. Una vez superado el reto, la andaluza sufrió un ataque de alergia y las dudas de su participación se hicieron más notables todavía.

Sus compañeros, viendo que no estaba aprovechando de la experiencia del concurso decidieron nominarla. La propia Adara reclamó en un par de ocasiones salir expulsada, algo que convenció a la audiencia para que votasen por Olga. Una vez fuera del concurso, Adara solo se ha pronunciado para salvar a Olga Moreno. "No me importa su pasado, me importa como ha sido conmigo". La concursante ha decidido dedicarse a su vida normal, alejada de Supervivientes.

Adara Molinero ha reaparecido en el plató de 'Supervivientes All Stars'. El pasado jueves, la concursante se convirtió en la primera expulsada de la edición. Pese a que en muchas ocasiones la concursante lo ha dado todo en los realities, su vuelta a Honduras ha sido totalmente distinta.

Desde la gala de estreno, Adara Molinero se vio sobrepasada durante toda la primera gala. Recordemos que la exsuperviviente no se atrevió a saltar desde el helicóptero e incluso llegó a activar el protocolo de abandono.

Este martes, durante la celebración de la tradicional gala de 'Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie', Adara Molinero fue muy sincera: "Es algo que todavía tengo que digerir y asimilar, es algo que no lo entiendo todavía", confesó la ganadora de 'GH VIP 7'.

"Tengo que pensar todo mucho, porque tengo sentimientos encontrados, me hubiese gustado, pero no podía. Y así continuamente. Cuando yo llegué allí ni siquiera había pasado un año", aseguraba. Además, la concursante ha admitido no "sentir mucho feeling" con el resto de sus compañeros a excepción de Bosco y Olga Moreno.