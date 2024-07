Rocío Flores sentencia a Olga Moreno tras su expulsión de Supervivientes: "Estoy contenta y ya está"

Olga Moreno ya está fuera de Supervivientes All stars. La que fuera mujer de Antonio David Flores y parte importante en la vida de Rocío Flores ha acabado fuera del reality en la segunda semana. Nada que ver con el papel que desempeñó en la primera edición en la que participó y en la que se alzó como ganadora.

Ahora en cambio, la malagueña ha salido por la puerta de atrás, expulsada por la audiencia y sin poder superar el reto de ganar a Jorge Pérez en el televoto.

Sobre esto se ha pronunicado Rocío Flores, la influencer ha lanzado un escueto mensaje en Instagram en el que agradecía a sus seguidores todos los votos por intentar salvar a Olga Moreno. "La verdad es que estoy contenta", decía la hija de Antonio David en redes.

Olga Moreno, fuera de juego

El pasado jueves, 4 de julio, tuvo lugar una de las noches más importantes para Olga Moreno desde que aterrizó en ‘Supervivientes All Stars’. Tras haberse salvado de la expulsión frente a Adara Molinero, la ex de Antonio David Flores se batía en duelo con uno de sus grandes amigos de la edición: Jorge Pérez. Tan solo podía quedar uno de ellos, y finalmente el exguardia civil fue el elegido por la audiencia para continuar en el reality de Telecinco. Esta decisión provocó la vuelta inmediata de la sevillana a España, aunque llamó especialmente la atención que Rocío Flores no se pronunció en ningún momento de la noche.

Si bien en un primer momento la hija de Antonio David Flores aseguró que apoyaba al 100% a Olga Moreno en su vuelta a ‘Supervivientes’, sus últimos movimientos han dejado entrever más bien lo contrario. En una semana muy complicada para la sevillana, la hija de Rocío Carrasco apenas se ha pronunciado, ni ha pedido a sus seguidores que voten para salvarla. Una actitud que ha llamado la atención de sus más de 700 mil seguidores.

En un mensaje un tanto escueto, la hija de Antonio David se ha pronunciado sobre la marcha de Olga del reality de Telecinco: “Buenos días por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Lo primero de todo, daros las gracias por todos los votos, lo hemos intentado. Yo la verdad que estoy contenta, y ya está”, ha pronunciado. Unas palabras con las que demuestra que, pese al resultado, está feliz por el cariño que la ‘Marea Azul’ ha mostrado a la sevillana cuando más lo necesitaba.