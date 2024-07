Lo que no se ha visto de la relación de Sofía Suescun y Abraham García: la abrazó y la besó

Supervivientes All stars sigue dejando momentazos en las galas y en los resúmenes del programa. Después de que Adara Molinero, uno de los flamantes fichajes, acabase convirtiéndose en la primera expulsada, Marta Peñate y Sofía Suescun acababan protagonizando uno de los momentos más duros de la edición al acabar dinamitando su relación de amistad.

Además de esos dos cismas, también hay tiempo para el amor. Y es que si hay una relación que está dando que hablar desde que empezó el reality es el tonteo entre Sofía Suescun y Abraham García. Antes incluso de aterrizar en Honduras, el joven empresario ya confesó que llegaba al reality con ganas de enamorarse y que la hija de Maite Galdeano era la compañera de concurso que más le llamaba la atención.

La relación entre ambos parece estrecharse cada vez más y esto ha hecho que salten las chispas entre los dos concursantes. ¿Qué le parecerá este acercamiento al novio de la navarra, Kiko Jiménez?

Sofía y Abraham, cada vez más cerca

La última gala de 'Supervivientes All Stars' ha estado cargada de contenido. No solo ha sido expulsada Olga Moreno, la que fuera ganadora de la edición de 2021, un peso pesado del programa en cuanto a popularidad. Lola y Marta han protagonizado una dura pelea dialéctica con Sofía Suescun, que ayer cumplía 28 años en Honduras y recibía un mensaje del exterior de Kiko Jiménez, su madre y su hermano. A pesar de tantos acontecimientos, uno de los momentos más impactantes ha sido el que ha protagonizado Abraham García con Sofía Suescun, a quien un Kiko Jiménez algo celoso reprochó algunas cosas por acercarse demasiado a Sofía.

Ayer, día 5 de julio, Abraham protagonizó una escena inédita hasta ahora en el programa. Jamás había ocurrido nada semejante. Laura Madrueño, la presentadora, se encontraba mal, resfriada, apenas podía hablar, y tuvo que abandonar el programa en directo y dejarlo en manos de Jorge Javier.

Pero después de que Sofía Suescun ganara la prueba de liderazgo de 'Supervivientes All Stars' alguien tenía que entregarle el collar. Y fue Abraham García quien lo hizo. Y la entrega no fue nada protocolaria. La tocó, la abrazó, la besó, y le dijo palabras tan bonitas que la cara de Sofía se transfiguró al escucharlo. Nada más ganar la prueba, muy difícil, Sofía se ha lanzado al mar y se han unido en un abrazo espectacular con Abraham, quien le ha impuesto el collar minutos después en la orilla. Era la primera vez que un concursante coronaba a otro como líder en la larga historia de este concurso en España, que empezó hace 24 años en España bajo el nombre de 'Supervivientes: Expedición Robinson' en Telecinco.

Jorge Javier Vázquez le ha preguntado a Abraham si se había tirado al agua en la durísima prueba de fuerza, y la contestación de Abraham le ha salido del alma: "No, Sofía es dura, es buena competidora y es una persona que se merece ganarme hoy porque no siempre se puede ganar y esta vez has sido tú". Han saltado chispas entre ellos, algo que podría molestar a Jorge Javier ha repetido la pregunta y Abraham ha contestado: "Siempre hay algo mejor que tú en el algo y esta vez ha sido Sofía, te lo prometo". También ha felicitado a Sofía por su cumpleaños. Ella agradecida ha dicho que en el programa está con quien quiere estar, con la gente que le hace feliz, y ha añadido: “Sé que Abraham no me va a traicionar nunca”.