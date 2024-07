Bárbara Rey critica duramente a Amador Mohedano por sus palabras contra Alejandra Rubio: "Habla más quien tiene que callar"

Bárbara Rey ha reaparecido en la gala Mister Gay y allí ha hablado con los medios de comunicación en uno de los días más especiales para ella, el 41 cumpleaños de su hija Sofía Cristo, que se ha convertido en un apoyo fundamental después de los ataques de su hijo Ángel Cristo Junior. Sobre éste precisamente no ha querido hablar y de hecho ha desvelado que “yo he venido aquí a otra cosa y no voy a hablar de él para nada. Solamente lo que digo es que le deseo lo mejor, le deseo que sea tremendamente feliz y tenga mucha suerte en la vida”.

También se ha mostrado algo reacia al hablar de Edmundo Arrocet tras los ataques que ha hecho a la familia de las Campos. “Yo de él no voy a opinar nada en absoluto porque es que no me interesa”.

Sin embargo, Bárbara sí ha querido mandarle un mensaje a Amador Mohedano después de las palabras tan desagradables que ha tenido para el clan Campos y ha explicado que “aunque ha sido una persona que siempre me ha caído muy bien, yo no sé si él sabía que le estaban grabando, porque vosotros también hacéis vuestras pirulas y tal, pero opinar sobre el embarazo y si está bien, está mal, o con quien o la persona con la que va a tener el hijo, me parece por su parte muy mal”.

Rosario Mohedano

Y es que la vedette no entiende cómo Amador, con lo que vivió con su hija Rosario Mohedano, se ha atrevido a opinar de Alejandra Rubio. “No hay que olvidar que Chayo se quedó embarazada, muy jovencita, más joven, creo que Alejandra y ya vemos dónde está el padre del niño, ya que siempre parece ser que habla más quien tiene que callar”, señaló.

Por último, le preguntamos a Bárbara Rey si en algún momento va a hablar de todo lo que está viviendo y ha confesado que en algún momento acabarán saliendo a la luz sus memorias.