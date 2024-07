Maestro Joao se abre en canal tras la terrible noticia que le ha sacudido: "Me da mucho pudor publicar esto"

El Maestro Joao atraviesa un momento muy complicado de su vida. Justo cuando afrontaba el importante paso de iniciar su proceso de transición hormonal a mujer, el televisivo vidente, habitual de canales como Telecinco, Antena 3 o incluso TVE, ha dado a conocer una terrible noticia que le ha golpeado con fuerza.

"Me da mucho pudor publicar esto, pero sé que muchísima gente la queríais y me parece que por respeto a todas esas personas debía contarlo y porque sé que ella también quería despedirse de todas las personas que la quieren y me quieren", ha expresado el Maestro Joao, dejando a las claras la relevancia en lo personal que ha tenido lo sucedido por él.

Maestro Joao ha dejado claro muchas veces la importancia que ha tenido para él la figura de su madre, Benita. De hecho, en honor a ella, ya anunció que cuando se cambie de nombre adoptará el de su progenitora. Y precisamente este domingo ha comunicado la terrible noticia del fallecimiento de su madre.

Para él, Benita, su progenitora, era la mujer de su vida, y por eso se agranda el siempre enorme vacío que la muerte de una madre deja en la vida de cualquiera. Muy apenado por lo ocurrido, Maestro Joao se ha abierto en canal en las redes, pero también con palabras de emotivo recuerdo para Benita y de esperanza por saber que siempre lo acompañará en su vida.

"Adiós, mamá", comienza diciendo el comunicado del famoso televidente y colaborador de Telecinco. "Te fuiste tranquila, discreta, en paz, como viviste toda tu vida. En el último vídeo que me mandaste decías 'Vuelve pronto por favor'; lo he escuchado mil veces, pero no sabía que serían las últimas palabras que te escucharía decir", confiesa Maestro Joao.

Precisamente ese vídeo es el último recuerdo que tiene de su progenitora. Aun así, Maestro Joao, fiel creyente en que hay vida más allá de la muerte, se muestra esperanzado al seguir sintiendo la compañía de su madre Benita. "Ahora ya estarás siempre junto a mí", afirma.

De hecho, finaliza su publicación con las siguientes palabras: "Cerró los ojos y no los abrirá más, pero yo sigo viendo su mirada, sus ojitos valientes y bondadosos. Mama, ya eres ETERNA".

El Maestro Joao ha recibido ya multitud de mensajes de cariño y apoyo que dejan muy claro la gran cantidad de amistades que deja allá por donde pasa. No en vano, muchos de esos mensajes son de famosos o conocidos colaboradores de Telecinco. Benita seguirá para siempre en el recuerdo de su hijo, y más una vez adopte el nombre de su madre cuando complete su proceso de transición de género.