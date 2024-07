Ángel Cristo la lía en el concierto de Luis Miguel y habla de su paternidad: "Estamos en edad"

Ángel Cristo fue uno de los nombres más polémicos de la última edición de Supervivientes en la que Pedro García Aguado se coronó como flamante y cuestionado ganador en la esperada final del reality.

Sin embargo, el concursante no solo llegó a la isla pisando fuerte por sus numerosos encontronazos con sus compañeros de reality. Sin embargo, su escándalo familiar es uno de los principales focos de interés del hermano de Sofía Cristo.

Antes de poner rumbo a Honduras, el novio de Ana Herminia tiraba de la manta y destapaba la complicada relación que tenía había tenido con su madre y el infierno que había sido su infancia.

En una inesperada entrevista en De viernes, el exsuperviviente rompía la relación con su madre, Bárbara Rey y también con su hermana, Sofía Cristo. Una relación que parece no tener arreglo a tenor de las últimas declaraciones del hijo de la vedette a la salida del concierto de Luis Miguel.

Relación rota

Escenificando que su ruptura con Bárbara Rey y Sofía Cristo no tiene marcha atrás al no haber felicitado a su hermana en su 41º cumpleaños, Ángel Cristo Jr. continúa con su día a día inseparable de Ana Herminia. Su último plan en pareja mientras ultiman los preparativos de su boda -que se celebrará el 17 de octubre, día del cumpleaños de su padre, en una finca de Madrid-, asistir cómplices y sonrientes al segundo concierto de Luis Miguel en el Santiago Bernabéu.

"Me encanta, es mi favorito" confesaba la venezolana sobre el cantante mexicano a su llegada al estadio asegurando que a pesar de parecer 'frío' y de que en 'Supervivientes' se le cuestionó mucho no mostrar sus sentimientos, su novio "es el más romántico de todos".

Romántico e irónico, puesto que aprovechando la ocasión, y después de que su madre sentenciase su relación afirmando que lo que ha dicho sobre ella y sobre Sofía en su última exclusiva "no hay Dios que lo perdone", no ha dudado en lanzar un dardo a la vedette al revelar que su canción preferida de Luis Miguel es "Ahora te puedes marchar", cuya letra dice cosas como "si no supiste amar, ahora te puedes marchar", o "aléjate de mí, no hay nada más que hablar. Contigo yo perdí, ya tengo con quien ganar". "Pero no es una indirecta, me gusta esa época de jovencito" ha asegurado evitando 'echar más leña al fuego' después de que Bárbara haya confirmado que ya ha presentado la demanda contra él en el juzgado.

Un tema sobre el que ha echado balones fuera: "A mí me ha dicho que veníamos a ver Guns N' Roses y me ha engañado. Otra vez me ha mentido y me ha traído engañado" ha respondido cuando le hemos preguntado por su guerra familiar, de la que rotundo ha dejado claro que no quiere hablar. "Nada, vamos para dentro que hay un follón que no veas que público más variopinto hay aquí" ha sentenciado.

A su lado, incondicional, Ana Herminia, que una vez más ha asegurado que entre sus planes no está el de aumentar la familia porque "yo estoy viejita ya". "Lo único que decimos es que estamos en edad de divertirnos" ha añadido Ángel; "y de criar a las que ya tenemos" ha zanjado su novia antes de entrar al concierto.