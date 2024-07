El desafortunado comentario de Kiko Jiménez a Carmen Borrego que hace explotar a la colaboradora: "Cobarde, que vas por debajo"

Supervivientes All stars sigue dejando momentazos en las galas y en los resúmenes del programa. Después de que Adara Molinero, uno de los flamantes fichajes, acabase convirtiéndose en la primera expulsada, Marta Peñate y Sofía Suescun acababan protagonizando uno de los momentos más duros de la edición al acabar dinamitando su relación de amistad.

Además de esos dos cismas, también hay tiempo para el amor. Y es que si hay una relación que está dando que hablar desde que empezó el reality es el tonteo entre Sofía Suescun y Abraham García. Antes incluso de aterrizar en Honduras, el joven empresario ya confesó que llegaba al reality con ganas de enamorarse y que la hija de Maite Galdeano era la compañera de concurso que más le llamaba la atención.

La relación entre ambos parece estrecharse cada vez más y esto ha hecho que salten las chispas entre los dos concursantes. ¿Qué le parecerá este acercamiento al novio de la navarra, Kiko Jiménez?

En el aire no solo está esta cuestión. Alejandro Albalá, exnovio de Sofía Suescun es otro de los que no ha dudado en lanzarse a opinar sobre la polémica que amenaza a la pareja. Rumores sobre celos por parte de la navarra con motivo de la relación que su novio tuvo con Marieta en Superviviente o el tonteo que la hija de Maite Galdeano parece mantener con Abraham García, pueden ser algunos de los motivos de la incipeinte crisis que puede estar atravesando la pareja.

Pero no solo de rumores de crisis viven Kiko y Sofía. En plató también se acaban protagonizando duros y tensos momentos entre los propios colaboradores y los defensores de los concursantes.

En mitad de la gala de ayer el influencer acababa enzarzandose en un cruce de comentarios con Carmen Borrego, colaboradora del reality, quien ni dudaba ne contestar al exconcursante de Mujeres, himbres y viceversa.

Cruce de acusaciones

La tensión de los concursantes de 'Supervivientes: All Stars' en la isla se contagia rápidamente en el plató. Así lo hemos visto con Kiko Jiménez y Tony Spina trasladando la bronca de Sofía y Marta al plató, y también lo hemos podido ver en el último 'Conexión Honduras' con Carmen Borrego.

Al comentar un vídeo en el que se veía el buen rollo que contagia Bosco Martínez-Bordiú, Carmen Borrego lanzaba un mensajito a las dos concursantes que más están discutiendo en esta edición: Sofía Suescun y Marta Peñate. "Sofía y Marta tendrían que aprender de Bosco", aseguraba Carmen. Un comentario ante el que Tony Spina se quedaba callado sonriendo mientras que Kiko Jiménez apuntaba por lo bajo: "Mientras que aprendan de él y no de ti...".

Aunque el comentario había sido por lo bajo, no pasaba desapercibido a Carmen y le preguntaba qué era lo que había dicho. Con una sonrisa, Kiko no quería repetir el comentario. "Dime lo que has dicho, cobarde, que vas por abajo", comentaba Carmen Borrego. "Era broma", repetía hasta que al final el novio de Sofía Suescun confesaba lo que había dicho. "Tal vez tengan mucho más que aprender de mi que de ti", replicaba la hermana de Terelu Campos. Un enfrentamiento que paraba Sandra Barneda.