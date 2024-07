Nuevo varapalo para Marta Peñate por su embarazo en Supervivientes: "Sacadme de aquí, os lo ruego"

Marta Peñate es una de las concursantes estrella de la edición All stars de Supervivientes. La canaria es un huracán mediático en cada reality al que va. Desde que empezara su carrera televisiva en GH, la exnovia de Lester Duque no ha dejado la pequeña pantalla.

Ahora, en el reality de supervivencia más extremo, la colaboradora de televisión ha estado envuelta en más de una polémica. El duro enfrentamiento con Sofía Suescun una de sus principales amigas, está marcando definitivamente su concurso.

En la gala delayer ambas volvieron a enzarzarse en un cruce de acusaciones, saliendo a la luz uno de los temas más delicados para Marta Peñate, su maternidad.

Enfrentamiento

Supervivientes all stars empezaba el pasado 20 de junio. Comenzaba así la aventura más extrema para Sofía Suescun, Bosco Martínez Bordiu, Marta Peñate o Alejandro Nieto. Tras participar en ediciones anteriores del reality, los concursantes volían a Honduras para demostrar que son los mejores supervivientes, capaces de hacer frente a las condiciones más extremas del concurso.

Sin embargo, tras la accidentada llegada de algunos concursantes como por ejemplo Adara, que finalmente fue expulsada por la audiencia tras sufrir una reacción alérgica, ahora parece que el reality está a punto de sufrir un cambio significativo.

La convivencia en Honduras entre Marta Peñate y Sofía Suescun está resultando cada vez más insostenible. Su relación tocó techo después de una gran discusión entre ambas en el oráculo de Poseidón, que se saldó con un "cruz y raya" que dictaba sentencia a la relación de amigas que antes tenían. Desde ahí, todo no ha hecho más que empeorar, tanto que Marta Peñate ha apuntado en el comienzo de gala de 'SV All Stars' de este domingo que se quiere ir y ha acabado derrumbada por sus continuos choques con Sofía Suescun.

Y es que Sofía no tardaba echarle en cara a Marta que en la pasada palapa, la colaboradora le achacó en medio de la discusión que se había metido con ella por no poder quedarse embaraza, algo que según Sofía no había dicho en ningún momento: "Me pareció lo más ruin, rastrero y sucio que he vivido en esta playa. Ya esto es el colmo de los colmos".

Marta, que se mantenía callada hasta entonces, sorprendía con sus declaraciones: "Estoy cansada. Y como estoy cansada, abiertamente digo aquí, a mi familia y a España que me quiero ir, que no estoy bien. Todos los días me levanto con ganas de sonreír, la gente sabe que soy una tía que siempre pongo una sonrisa. Hay un juego sucio del que no estoy dispuesto a participar".

Tras estas duras palabras, Marta recordaba a todos los espectadores que tras la tormenta que hubo "horrorosa, al día siguiente nada más levantarme se puso a provocarme y a buscarme. ¿Te crees que es normal que en ese momento extremo, esta señora me provoque para sacarme lo peor que llevo dentro? Yo no estoy a gusto, yo me quiero ir". Además, le pedía a Sofía en pleno directo que si dijo "cruz y raya" en el oráculo, lo cumpla: "Lo único que te pido es lo que me queda de concurso ser feliz".

"¡España, sacadme de aquí por favor! Lo ruego", añadía, mirando a cámara y con la cara descuadrada. "No estoy bien ni estoy feliz. Mírame Sandra. ¿Crees que me compensa? Por favor, no puedo más", señalaba Peñate rota por completo. Sandra Barneda intentaba apaciguar las aguas: "Creo que estáis hablando lenguajes distintos Sofía y tú. Me gustaría que llegarais a escucharos de verdad".

Nuevo varapalo

La noche de Marta Peñate y Sofía Suescun prometía ser de todo menos apacible, y así ha sido. En la palapa, la novia de Kiko Jiménez confesaba sentir que su relación con Marta "está rota": "Ya es darle vueltas a algo que es irreparable, un jarrón roto en el suelo en mil trozos. Por mucho que insistas en pegar los trocitos nunca va a ser lo mismo".

Tras estas palabras, Sandra Barneda daba paso a un vídeo que daba respuesta a las lágrimas al comienzo del programa de Marta Peñate: un comentario de Sofía Suescun que la colaboradora no se tomó nada bien. "Hoy no es día de publicidad porque hace mal día. Tiene que estar el set limpio", apuntaba Sofía tras la última fuerte tormenta que hubo en Honduras.

"Sofía, te has levantado con ganas de joder, provocando para que yo diga algo", respondía Marta. "Es un comentario más, no estés tan amargada", decía por su parte Sofía. Marta Peñate estallaba tras este comentario de Sofía: "No me extraña que estés como estás. Piensa un poquito. Yo estoy plena, tú no sé". "¿Lo dices por lo del embarazo? Qué sucia eres", señalaba Peñate muy dolida por lo que acababa de escuchar. "Viva el baby boom", concluía Sofía.