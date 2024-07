La pregunta que Adara Molinero se niega a responder por su relación con Bosco: la influencer frena en seco a Sandra Barneda

Adara Molinero fue la primera en dejar su aventura en Supervivientes All stars. La madrileña aterrizaba en el reality en el que participó hace un año con miedos, angustias y recelo a saltar del helicóptero. De hecho, la influencer sufría una crisis nerviosa que le impedía protagonizar el esperado salto y empezar así su aventura.

Tras lograr integrarse en la dinámica del concurso aunque con ciertos problemas, la joven acababa sufriendo una reacción alérgica que acababa haciéndole pedir la expulsión tras estar nominada.

Así acababa el paso por la isla de Adara, sin embargo, en su regreso a España le espera una enorme sorpresa y es que según se ha sabido, su madre Elena Rodríguez, va a pasar por el altar con su pareja, Pedro Solá.

Además de esta emotiva sorpresa, la influencer era recibida en plató con una inevitable pregunta que tenía que ver con su relación con Bosco Martínez Bordiú, sobrino del celebérrimo Pocholo y ganador de la pasada eidicón del reality en el que además, coincidió con la influencer.

Lo gordo vino después de su paso por Honduras, cuando en la gala final ambos confesaron entre un evidente tonteo, que se gustaban y dejaban la puerta abierta a una posible relación al terminar el concurso.

Una vez Supervivientes llegó a su fin, la pareja fue vista compartiendo parte del verano y haciendo planes juntos por Madrid. Sin embargo, poco dúro su amor y finalmente, ambos dieron carpetazo a su berve noviazgo.

No obstante, los dos se reencontraban en Honduras y volvían a surgir numerosos interrogantes sobre su corta pero intensa relación. Bosco no ha dejado de repetir que estará enamorado de Adara hasta que se muera, mientras que la influencer parece preocupada por lo que pueda pensar su novio de su trato con Bosco.

Ahora, la joven ha vuelto al plató para participar en la gala del domingo. Ahí, la madrileña se ha mostrado evidentemente incómoda cuando Sandra Barneda le preguntaba por el sobrino de Pocholo.

Pregunta incómoda

Bosco Martínez Bordiú ha cocinado en la playa para sus compañeros de 'Supervivientes All Stars', siendo la primera vez que lo hace en el programa, tanto en su edición como en esta nueva aventura que está viviendo en Honduras.

Tras ver las imágenes de cómo se le ha dado esta primera experiencia al sobrino de Pocholo con la comida, Sandra Barneda le hacía una pregunta a Adara Molinero en directo desde el plató: "¿Alguna vez te ha cocinado Bosco? ¿Suele hacerlo?".

Pero Adara contestaba muy rotunda ante esto, pese a la buena relación que ha mantenido con su ex en Honduras: "No, me suele cocinar mi pareja". Y explicaba el motivo de su respuesta: "Es que es un tema que me está haciendo sentir ya mal con respecto a mi pareja, no quiero hacerle sentir mal. Hoy por hoy estoy mal y estar recordando continuamente...". Aunque dejaba claro que no era ante la pregunta de la presentadora: "ero no te lo digo a tí, Sandra, con todo mi respeto, es en general".

"¿Pero tiene problemas de que hablemos de Bosco?", se interesaba Sandra Barneda y la primera expulsada de 'Supervivientes All Stars' se sinceraba sobre sus motivos para tomar esta decisión: "No, él no tiene ningún problema, es más por mi parte. Estar recordando continuamente una relación que ya pasó hace un año, es bastante tiempo y yo ya estoy con otra persona".