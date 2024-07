Rocío Carrasco se cuela en Supervivientes y acusan a una concursante de "blanquear" la violencia vicaria

Desde que se emitiese en Mediaset la docuserie "En el nombre de Rocío", el asunto de las acusaciones de maltrato de Rocío Carrasco contra Antonio David Flores no ha parado de colear en el entono de Telecinco. Y ya ha llovido desde entonces. Tan esa así que el asunto vuelve a la palestra ahora con Supervivientes All Stars de trasfondo.

Rocío Carrasco no está directamente vinculada al reality de Telecinco pero, sin embargo, su nombre ahora resuena con fuerza a colación del mismo. El eterno debate sobre si recibió o no maltrato por parte de su expareja y padre de sus dos hijos y la polémica que todo ello suscita alrededor, avivada en su día con la docuserie, es tan grande que está muy lejos de disiparse.

Claro que tampoco era descabellado pensar que por algún lado iba a salir Rocío Carrasco a lo largo del desarrollo del reality cuando en el mismo participa Olga Moreno, también exmujer de Antonio David Flores. Se daban todos los condimentos para que así fuera.

Pero en esta historia hay una tercera famosa implicada, quizás la más inesperada. Se trata de Adara Molinero. Adara Molinero y Olga Moreno se enfrentaron en la primera nominación de Supervivientes All Stars. La exmujer de Antonio David sobrevivió a la misma, siendo Adara la primera expulsada. Si bien, Olga Moreno repitió como nominada a la siguiente semana y esta vez perdió el duelo de votaciones contra Jorge Pérez y acabó siendo expulsada.

El polémico apoyo de Adara a Olga Moreno

Fue en este contexto que Adara, ya desde fuera del programa, decidió mostrar su apoyo para salvar a Olga Moreno. Lo hizo con las siguientes palabras: "Solamente hubo dos personas que me sostuvieron con sus abrazos y estando a mi lado. Una de ellas es Olga. En el concurso, como en la vida, me guio por mis sentimientos y ella me hizo sentir bien. Yo voto para salvarla. No me importa su pasado, me importa cómo ha sido conmigo".

Ese apoyo, dejando bien claro que no le da relevancia al pasado de Olga Moreno, hizo disparar las críticas de muchos telespectadores, que no se olvidaron de que Adara mostró su apoyo a Rocío Carrasco a raíz de la docuserie en la que se expone como víctima de un supuesto maltrato.

Y es que a Olga Moreno se le sitúa en el otro bando de la historia, junto a Antonio David. No pocos telespectadores acusan a la exmujer del que fuera guardia civil de ayudar a este para apartar de Rocío Carrasco a sus dos hijos, Rocío y David Flores. Olga Moreno, cuando Rocío Carrasco sufría el desinterés por ella de sus dos vástagos, presumía en redes de una muy buena relación con ellos.

Esta situación fue interpretada por mucha gente, incluido el presentador Jorge Javier Vázquez, como una complicidad por parte de Olga Moreno con una supuesta violencia vicaria de Antonio David hacia Rocío Carrasco, apartando presuntamente a sus hijos de su madre como forma de castigarla.

Es por eso que el apoyo de Adara a Olga Moreno ha levantado gran polvareda, con un reguero de comentarios como: "¿Entonces apoyaste a Rocío Carrasco por postureo? La violencia vicaria no es juego, jamás se puede apoyar y blanquear a quien la ejerce" o "sabes que te aprecio, pero esto me parece vergonzoso, entiendo que estos tres días haya sido tu apoyo, pero en la vida, como en un concurso, Olga sigue siendo la misma, y ella ha demostrado ser una persona mala, aunque lo intente disimular con una sonrisa en Supervivientes, no nos engaña".