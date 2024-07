Sale a la luz la crisis de pareja que atraviesan Kiko Jiménez y Sofía Suescun: "Son celosos"

Supervivientes All stars sigue dejando momentazos en las galas y en los resúmenes del programa. Después de que Adara Molinero, uno de los flamantes fichajes, acabase convirtiéndose en la primera expulsada, Marta Peñate y Sofía Suescun acababan protagonizando uno de los momentos más duros de la edición al acabar dinamitando su relación de amistad.

Además de esos dos cismas, también hay tiempo para el amor. Y es que si hay una relación que está dando que hablar desde que empezó el reality es el tonteo entre Sofía Suescun y Abraham García. Antes incluso de aterrizar en Honduras, el joven empresario ya confesó que llegaba al reality con ganas de enamorarse y que la hija de Maite Galdeano era la compañera de concurso que más le llamaba la atención.

La relación entre ambos parece estrecharse cada vez más y esto ha hecho que salten las chispas entre los dos concursantes. ¿Qué le parecerá este acercamiento al novio de la navarra, Kiko Jiménez?

En el aire no solo está esta cuestión. Alejandro Albalá, exnovio de Sofía Suescun es otro de los que no ha dudado en lanzarse a opinar sobre la polémica que amenaza a la pareja. Rumores sobre celos por parte de la navarra con motivo de la relación que su novio tuvo con Marieta en Superviviente o el tonteo que la hija de Maite Galdeano parece mantener con Abraham García, pueden ser algunos de los motivos de la incipeinte crisis que puede estar atravesando la pareja.

Rumores de crisis

El pasado sábado, Alejandro Albalá, soltó el bombazo en 'Fiesta' y reveló que Sofía Suescun y Kiko Jiménez podrían estar pasando por una crisis amorosa que tendría que ver con los celos de ella por la amistad de su novio con Marieta durante su paso por 'Supervivientes'.

Es verdad que durante los últimos días hemos podido ver a Sofía bastante preocupada en el concurso y haciéndose cábalas sobre lo que podría estar pasando fuera ahora que ella está en Honduras y Albalá, que fue novio de Sofía, daba, daba más datos: ''Le preocupaba qué podría pasar mientras ella estaba fuera, si coincidían en plató. Sofía se quedó un poco celosa de esa amistad''.

Tras salir a la luz todo lo ocurrido, 'Socialité' se ha puesto manos a la obra y para conocer más a fondo y de primera mano todo sobre los rumores de crisis entre la pareja y el programa ha hablado con Kiko Jiménez, protagonista principal de la trama.

La reportera del programa cuenta lo que Kiko Jiménez ha dicho: ''Me dice que es completamente absurdo, que no están en crisis, que Alejandro Albalá ha contado esto porque es la manera que tiene para salir en televisión, pero que no hay ninguna crisis''.

''Que él y Sofía no son celosos, ni Sofía ni él, lo quiere dejar muy claro. Y que con Marieta tiene una relación de amistad que Sofía siempre apoyó su team y que por lo tanto desmiente completamente los rumores de crisis y dice que están perfectamente'', explica detalladamente.