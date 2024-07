Última hora sobre el estado de salud de Laura Madrueño: la presentadora acaba en el hospital

Laura Madrueño es una de las protagonistas indiscutibles de Supervivientes. La periodista, conocida por ofrecer la información meteorológica en Telecinco, abanadonó los informativos hace unas tempradas para embaracarse en la aventura de ser el nexo de unión de los concursantes de Supervivientes con los espectadores y los familiares en plató.

Rápidamente, la periodista parece haberse ganado el cariño de los famosos que pasan por la isla para intentar hacerse con la victoria y de la audiencia, quien tras la marcha de Lara Álvarez como presentadora del formato dejaba a los espectadores huérfanos.

Si embargo, la presentadora era obligada a bandonar la semana pasada la isla por una indisposición, cuya causa no había trascendido hasta ahora. Ahora, se ha sabido que la presentadora padece bronquitis, dolencia que acabó llevando a Laura Madrueño al hospital.

Por el momento, la joven ha compartido una imagen con mascarilla a la salida del centro de salud aunque aún no se sabe cuándo se reincorporará al reality.

Estado de salud

Siempre está al pie del cañón, con mucha fuerza en los directos y sin perder su habitual sonrisa. Sin embargo, Laura Madrueño tuvo que ausentarse de la última gala de 'Supervivientes All Stars' debido a una indisposición. Ahora la presentadora ha querido aclarar que se encuentra bien, pero que ha tenido que pasar por el hospital. Padece una bronquitis.

"¡Saliendo del hospital con buenos resultados!", ha exclamado la periodista a través de su perfil de Instagram. En este último post ha contado que lleva dos días en cama recuperándose con el único objetivo de poder volver a ponerse delante de la cámara.

"No sabéis cuánto siento haber tenido que abandonar la gala del jueves, pero la bronquitis no me dejó continuar el directo", ha explicado. Además, ha agradecido los tiernos mensajes que ha recibido por parte de sus seguidores. "GRACIAS a todos por vuestros comentarios de cariño y apoyo incondicional. Espero poder acompañaros esta noche en 'Supervivientes All Stars'.

Laura Madrueño ha acompañado este post de una imagen donde se deja ver con mascarilla, pero con muchos ánimos después de salir del hospital y ver que todo marcha de forma adecuada.

Boda

Laura Madrueño celebra su segundo aniversario de boda con Álvaro Puerto. La presentadora de 'Supervivientes' se encuentra en Honduras, preparada para el estreno de la primera edición de 'Supervivientes All Stars'. Precisamente hasta los Cayos Cochinos podría haberse desplazado su marido por su aniversario, quien no ha dudado en felicitar a la presentadora con públicamente.

Aunque ella no se ha pronunciado a través de sus redes, Álvaro Puerto sí que lo ha hecho. Junto a un carrusel de imágenes que ubica en los Cayos en los que se graba el reality de Telecinco, el arquitecto que no solo podría haber volado hasta el Caribe para sorprender a su mujer, celebra los dos años de matrimonio que ha cumplido con Madrueño con recuerdos y unas preciosas palabras.