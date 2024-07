El inesperado comentario que ha recibido la hija de Paz Padilla en plena calle: "En shock"

Anna Ferrer Padilla es hija de Paz Padilla e influencer. La joven está acostumbrada a lidiar con todo tipo de comentarios en sus redes sociales donde aglutina un nutrido múmero de seguidores y donde comparte las colaboraciones que hace con marcas, los planes del día a día o la estrecha relación que tiene con su madre, la conocida actriz.

Sin embargo, no todas las veces la joven recibe comentaraios agradables en redes y menos aún en persona. Es lo que le ha pasado en esta ocasión a la influencer que ha tenido que hacer frente a una experiencia poco habitual de manos de una seguidora que no ha dudado en pararla por la calle para sincerarse con ella y soltarle algo que la hija de Paz Padilla no esperaba para nada.

Inesperado mensaje

Anna Padilla ha sabido utilizar el impulso que le ha proporcionado la popularidad de su madre, Paz Padilla, para poder establecerse como una de las creadoras de contenido más seguidas a nivel nacional. La influencer cosecha casi 1,5 millones de seguidores entre todas sus redes gracias a su forma de comunicar su día a día.

Y es esta fama la que hace que muchas personas le paren por la calle para hablar con ella. “A mí me hace muchísima ilusión de verdad, de corazón, la gente que te para por la calle para decirte 'me gusta lo que haces', para pedirte una foto o para cualquier cosa. Bueno, y si algo he aprendido de mi madre es a ser siempre megaultrasimpática”, ha empezado a relatar en TikTok antes de desvelar algo que le ha dejado “en shock”.

La creadora de contenido ha explicado que se encontraba saliendo de un festival cuando una persona les paró por la calle. “Estaba una chica haciéndose una foto con Alba, yo estaba delante y me dice: 'Ay Anna no te había visto, ¿te puedes hacer una foto conmigo? Es que me encanta lo que hacéis Alba y tú, me encantan las reflexiones que compartís, lo que hacéis...'”, ha relatado.

Algo que le hizo mucha ilusión hasta que esta joven siguió hablando. “Me dice: 'Creo que de verdad lo que transmitís vosotras dos es supervalioso. Bueno, a ti te he dejado de seguir hace poco porque me aburre un poco tu contenido'”, ha añadido, quedándose boquiabierta.

Si algo ha hecho que se quede pasmada es que estaba siendo “supersimpática” y que de repente le diga que su contenido “le aburre”. “Y yo no sabía si estaba siendo irónica, en plan, a lo mejor era todo ironía como para decirme 'vaya mierda tu contenido'”, ha continuado.