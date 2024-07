Marta desvela el problema personal que sufre Matamoros y no quiere que se sepa: "Está fatal"

Kiko Matamoros es uno de los colaboradores más polémicos de la televisión. El colaborador lleva una larga trayectoria unida a la televisión, el medio en el que el exrepresentante de Carmina Ordóñez ha logrado amasar una gran fortuna.

No en vano, el televisivo demuestra en sus redes sociales que no escatima en gastos para darse a la buena vida, esa que comparte con su mujer, Marta López Álamo, con quien el año pasado se dio el sí quiero en una multitudinaria ceremonia.

Además de a la vida en pareja, el colaborador también es parte fundamental de Ni que fuéramos... esa especie de hermano pequeño del desaparecido Sálvame en el que opina de todo lo que le echen con colaboradores como Víctor Sándoval o Marta Riesco.

Precisamente, esta última ha sido la encargada de sacar a la luz la tensión que se masca en plató entre este y Víctor Sándoval, llegando incluso a hablar de veto por parte del marido de Marta López Álamo al creador de "sandovalízate".

"Eso está fatal"

Marta Riesco está en un buen momento profesional tras su regreso a la televisión de la mano de quienes fueron sus “enemigos” de ’Sálvame’. Ahora que la reportera de 'Ni que fuéramos' ha logrado olvidar a Antonio David Flores con su nuevo amor y ha resurgido a nivel laboral, ha dado una entrevista en la que ha hablado del conflicto que existe entre sus compañeros de programa, Kiko Matamoros y Víctor Sandoval.

En una entrevista en ‘Mundo Deportivo’, Marta Riesco ha dado todos los detalles del supuesto veto de Kiko Matamoros a Víctor Sandoval. "Eso está fatal. La gente que se cree que las cosas estas son un circo y que detrás no tiene nada que ver... No. Esto se lleva al máximo exponente. El mal rollo es impresionante", comentó la periodist

Para Marta Riesco, las consecuencias de la trifulca entre Kiko Matamoros y Víctor Sandoval son claras: "Evidentemente, hay un veto". Aunque la ex de Antonio David Flores ha aclarado en qué ha derivado la situación para Víctor Sandoval tras la última vez que sus dos compañeros coincidieron en el plató de ‘Ni que fuéramos': "No es que haya un veto de no poder ir al programa, pero no puede ir al programa si va Matamoros. Para mí Kiko Matamoros es un colaborador... Es el mejor. Y Víctor es una risa. Es una mierda [la situación], porque son dos animales televisivos que te partes de la risa, porque son muy diferentes y hacen mucha gracia. Pero es verdad que el enfrentamiento de ellos se fue un poco de las manos".

"Es verdad que las palabras de Víctor fueron muy duras y en unos tiempos tan sensibles, donde a Matamoros le han dado tanta caña, creo que hay palabras que no se pueden decir tan a la ligera. Creo que ese ha sido el error de Víctor. Podemos estar todos enfadados, pero hablar de 'maltrato' de esa manera...", sentenció Marta Riesco al hablar de la actitud de Víctor Sandoval durante su discusión con Kiko Matamoros.