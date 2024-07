Máxima preocupación por el estado de salud de Isabel Pantoja: la cantante desesperada, llama a sus hijos

Isabel Pantoja no parece levantar cabeza. La tonadillera ha tenido que cancelar de nuevo uno de sus conciertos, concretamente el que iba a dar en Valladolid, por una cuestión médica. Al parecer, la cantante y tía de Anabel Pantoja ha tenido que coger una baja médica por problemas de salud cuyo carácter aún se desconoce.

El pasado viernes trascendía la noticia de que la cantante había tenido que acudir a urgencias por un problema de salud que aún se desconoce y es que la tonadillera arrastra una lista de conciertos cancelados y problemas relacionados con su salud que no parece tener fin.

¿De qué se trata esta vez? la de Sevilla no se ha pronunciado por el momento para despejar ninguno de estos interrogantes!

Ingresada de urgencia

Isabel Pantoja está atravesando un momento delicado. Los rumores acerca de su estado de salud no paran de crecer, y preocupar a todos, desde finales de 2023. En estos últimos días, ya muchos meses después, la tonadillera ha tenido que pasar por el hospital de Córdoba en el que llevan su caso y hasta se ha comentado que en un momento dado pidió que llamasen a sus hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja. Finalmente, fue dada de alta y regresó a casa sin que ese encuentro se produjese. "Sin alarmismos, su estado de salud no ha variado nada de un mes aquí. El viernes acudió al hospital, pero a las horas fue dada de alta. Siempre he sido prudente con lo que le pasa a Isabel Pantoja. El ingreso era en Córdoba por una razón concreta y el hospital de Córdoba por una razón concreta. Tiene una situación complicada que se esta intentando resolver", explicó ayer el periodista Antonio Rossi en 'Vamos a ver' de Telecinco.

El colaborador, cercano al entorno de Isabel Pantoja, contó que la cantante llegó al hospital tras una llamada de urgencia pero no vieron viable lo que tenían programado y fue dada de alta horas después. "En lo que le está ocurriendo puede ocurrir que le llamen y se programe o programarlo ella misma si encuentra la forma de hacerlo... Por eso tiene un seguro [de cara a sus conciertos]. No es que su estado de salud empeorase, ni entró en urgencias por estar grave. Es lo mismo que le está pasando desde hace tiempo. Sí me llamó la atención que ella, viendo la cosa y que iba hacia adelante, sí le pidió a su hermano que llamase a sus hijos. Como al final no siguió adelante, no se les llamó", añadió.

Tras salir a la luz esta información se ha conocido que Isabel Pantoja ha tomado una decisión y es reaparecer en Castellón. Tas las cancelación de varios conciertos de su gira por su 50 aniversario, la cantante ha anunciado su vuelta. Los programas de televisión se han hecho eco tras la confirmación de la noticia por parte de la agencia Efe. Isabel Pantoja, si no hay novedades respecto a su salud o si tiene que volver a ir al hospital si le llaman, volverá a cantar el 3 de agosto en Castellón.