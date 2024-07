El preocupante parte médico de Marta Riesco por el que ha abandonado 'Ni que fuéramos Shhh': "Lo tengo bastante mal"

Marta Riesco se mantiene alejada de los platós de 'Ni que fuéramos Shhh'. La colaboradora estrella, que puso a la audiencia patas arriba tras sus brillantes actuaciones detrás de los personajes públicos del momento como Terelu Campos o Carlo Constanzia. Sin embargo, estos días se encuentra en Sevilla por momentos laborales que no ha podido eludir, aunque duda de si podrá atender mañana a su cita con 'Ni que fuéramos'.

Y es que la periodista se ha encontrado en el camino con un inconveniente que no tenía contemplado y debido al cual lleva toda la semana llevando gafas de sol a todas partes. "Ayer me dolía muchísimo el ojo, me puse a llorar cuando llegué de la presentación, y esta mañana me ha acompañado Alejandro al hospital porque no sabía si era una infección del lagrimal o qué", relata Riesco, que lleva ya unos cuantos días lidiando con un orzuelo que parece que cada vez se vuelve más insoportable.

Riesco informó cuál era su diagnóstico: "Me ha dicho que es un orzuelo y me ha dado una crema nueva, unas compresas así calientes y me ha dicho que paciencia, que en unos días se me quitará y punto". Tras este diagnóstico, Marta Riesco se ha quedado más tranquila ya que cada vez aumentaba más su preocupación.

La colaboradora se encuentra en Sevilla para acompañar a su novio en unos días muy importantes para él: la presentación de la canción en cuyo videoclip participó. Tras este breve encuentro profesional, parece que una llama se prendió entre ambos y desde entonces su historia no ha hecho más que avanzar a una velocidad pasmosa; tanto que Marta ha confesado que tienen pensado mudarse juntos en septiembre.