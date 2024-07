Rescatan al cantante de La ruleta de la suerte tras lo ocurrido en su último concierto: "Gracias por ayudarme a salir del apuro"

Joaquín Padilla es todoterreno de la música. Está de gira con Iguana Tango, banda que fundó a principios de siglo y que cosechó grandes éxitos en nuestro país. Además, también tiene el dúo Entrelezados, en el que canta con su esposa, Chus Herranz. Ahora, el artista es el nuevo actor principal del musical Jesucristo Superstar'. "Feliz de que la vida me permita poder cumplir un sueño", comentaba en sus redes sociales el cantante de La Ruleta.

Padilla ha subido un vídeo a sus redes sociales dando la noticia a sus seguidores y de lo más emocionado: "Un musical que me cambió la vida la primera vez que lo escuché fue Jesucristo Superstar y de ahí nació la idea de hacer mi ópera rock 'Legado de una Tragedia'. La vida me hace este regalo de poder interpretar el papel de Jesucristo en la representación que vamos a hacer. Un elenco maravilloso con un montaje maravilloso que me va a permitir cumplir mi sueño".

Salvado por profesionales

Parece que no hay escenario que se le resista al cantante de La Ruleta de la Suerte, que ganó gran popularidad a raíz de este proyecto en el que ya lleva diecisiete años inmerso, ha demostrado siempre su amplio abanico de habilidades artísticas. El programa de éxito de Antena 3 es uno de los más queridos de la audiencia, que se dedican a resolver los paneles desde casa. Además, la franja horaria en la que es emitido mantiene a raya la competición con otros concursos de esta clase que también se han convertido en un clásico de la televisión, como Pasapalabra, o el más reciente 'Reacción en Cadena'.

Precisamente ha sorprendido por esta misma razón la última actuación de Joaquín Padilla, puesto que ha hecho parada en su agenda de bolos para actuar en Vilagarcía de Arousa. Con este nombre, habrá quien se haga una idea de por dónde van los tiros, y quien no tenga ni idea de ello. Si echamos un vistazo al historial de los concursos este último año, hay unos pocos nombres que se nos vienen a la cabeza: Óscar y Moisés, por su duelo en Pasapalabra, y Bruno, Raúl y Borjamina, el trío que conforma a los invencibles Mozos de Arousa.

Fue un día muy especial y no solo en lo musical. Joaquín Padilla fue salvado por unos auténticos prfesionales del sector. Tal y como cuenta en su página oficial de Instagram, Joaquín Padilla tuvo un problema con su guitarra acústica y se le olvidó el pedal del isntrumento.

"Gracias a todo el personal de Musical Rosalino por ayudarme a salir del apuro el pasado sábado. Sois increíbles! Si eres músico pásate por su tienda que te van a tratar genial. Tienes mi palabra!!", comentaba.