Jessica Bueno lanza un emotivo mensaje después de su separación: "Aparecen en tu vida y nunca se van".

La vida de Jessica Bueno se ha visto tambaleada en las últimas semanas después de que uno de sus proyectos más importantes se viese terminado. La propia modelo ha compartido en sus redes sociales un mensaje muy emotivo en el que echa de menos a uno de sus grandes pilares en la vida. Y es que coincidiendo con el cumpleaños de una amiga, ha querido acordarse de ella a pesar de la distancia.

"Sé que conseguirás que tu empresa sea un éxito este año, porque te lo mereces por la ilusión, la profesionalidad y el empeño que le pones a todo", expresó Jessica Bueno al hablar sobre su inseparable amiga Lorena Bermúdez. Hace un año, ambas decidieron emprender una aventura empresarial, lanzando un proyecto de moda. Sin embargo, por cosas del destino, Lorena tuvo que dejar el proyecto.

"Me siento superorgullosa", expresó Bueno al recordar a su compañera. "Eres de esas amigas que aparecen en tu vida y ya nunca más se van, aunque tomemos caminos separados...", continuó diciendo la exconcursante de GH VIP. "Siempre serás esa amiga que da paz solo con saber que cuando la necesites estará ahí solo para escucharte y entenderte. Ojalá tú sientas lo mismo porque aquí estoy para ti".

Los problemas de Jessica Bueno

Lejos de toda la alegría que está viviendo la pareja, Jessica Bueno está atravesando unos duros momentos a nivel personal. Precisamente, ha sido su empresa de organización de eventos, Birya Studio, la que ha anunciado el cierre definitivo después de estar unos meses sin operar y con el cartel de fuera de servicio de forma temporal.

La decisión se ha ido alargando desde que Lorena Bermúdez, socia de Jessica, abandonase el proyecto coincidiendo con la final de Gran Hermano VIP. Desde ese momento, el proyecto se fue tambaleando hasta acabar meses después con el cierre definitivo. "Esto es un proyecto que puede ir bien o no tan bien, pero tenemos que comer. Y por eso, aparte de la empresa de eventos me dedico a la moda, a la publi, a las redes… No puede quedarse en su casa sentada esperando a que nos contraten. Ella ha creado su pequeño negocio, que será grande, porque tiene que trabajar. Tiene que tener su vida", expresaba hace unas semanas Jessica Bueno sobre la decisión de su amiga.

Ahora, tiene que afrontar un nuevo futuro con una de sus aventuras profesionales, de las más largas que ha tenido, aparta de forma definitiva.