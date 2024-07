Marta acude al médico tras su ruptura con Matamoros por un problema durante el embarazo: "Tuve el hematoma y me asusté"

Marta Riumbau es otra de las influencer que este año ha anunciado que será madre por primera vez. La catalana anunciaba esta noticia hace unos meses, tras romper con su última pareja, Diego Matamoros, con quien aún mantiene una estrecha relación.

La joven de hecho deja constancia del vínculo que mantienen en redes sociales y es habitual ver al hijo del polémico colaborador en casa de la modelo o al perro que tienen en común, Amarok.

Además de sobre la relación con su ex, la joven suele recibir varias preguntas relacionadas con su embarazo. Por ello, ha contado a sus seguidores que ha tenido que acudir al médico por un prolema relacionado con su estado.

Susto en el embarazo

Marta Riumbau vuelve a acudir al médico por un problema con su embarazo. La influencer anunciaba el pasado 10 de mayo en un evento que estaba embarazada de cuatro meses y medio. El primer trimestre fue "un poco durillo, porque he tenido muchas náuseas, y el hecho de haber sufrido una amenaza de aborto fue tremendo porque viví emocionalmente en una montaña rusa, una vez transcurridos los primeros tres meses me siento más tranquila y mucho mejor", contaba la influencer. Al igual que todo su proceso de ser mamá en solitario, la joven desvelaba hace tan solo unas semanas su último pequeño susto. "Tuve una gotita de sangre, y como ya tuve el hematoma, me asusté un poco. Así que preferí ir a urgencias. Me miraron todo bien y me hicieron una ecografía. También me hicieron una ecografía trasvaginal para comprobar que no viniese del útero y que todo estuviese bien y por esa parte todo parecía bien, no había ningún problema, no tenía pinta de que viniese del útero", explicaba a sus seguidores tranquilizándoles de que finalmente se trataba de una infección de orina. Ahora la joven volvía a acudir al médico por otra causa incómoda pero a la vez muy frecuente en los embarazos.

Desde hace unos meses la influencer nota mucha acidez y al ver que la molestia iba aumentando, decidía ponerse solución con un profesional. "Por cierto, finalmente la acidez me pudo y me estoy tomando las pastillas. Benditas pastillas jaja. (Mi médico me las recetó en la última visita). Llevaba siete meses sin tomarme un paracetamol, todo lo que pudiese evitar, lo evitaba, pero es que tenía dragones en mi garganta que salían por las noches, no me dejaban dormir y era inaguantable. Desde el primer día, ciao acidez", contaba.

Marta Riumbau ha respondido por fin a la pregunta que más polémica ha generado desde que anunciara su embarazo como madre soltera tras su ruptura con Diego Matamoros. A su paso por el photocall en el último evento en el que ha acudido, presumiendo de su barriga de cinco meses, la influencer catalana, ha aclarado por fin qué tipo de relación tiene con su exnovio, cuál fue su reacción al embarazo y por qué sigue estando con ella en casa.

No ha esquivado la pregunta, al contrario; la ha respondido con total naturalidad, aclarando con todo lujo de detalles los motivos por los que les seguimos viendo tan unidos a pesar de la ruptura y la posterior noticia del embarazo. Si recordamos, la pareja anunciaba su separación (lo hacía Diego, a través de un comunicado en el que aclaraba que había sido él quien había tomado la decisión) a principios de marzo. Sin embargo, decidían seguir viviendo juntos en la misma casa. Algo que él mismo confirmaba.

Dos meses después, a principios de mayo, Marta Riumbau anunciaba la noticia de su embarazo como madre soltera. Sin embargo, su relación con Matamoros no se rompía, todo lo contrario. La pareja seguía dejándose ver haciendo planes juntos, disfrutando de comidas en casa de la influencer, jugando juntos con los perros... y, hasta hace bien poco, acudiendo juntos a la última cita ginecológica de ella. Es por eso que las preguntas sobre la verdadera relación de la pareja no han hecho más que resurgir