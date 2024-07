Nuevos detalles sobre las deudas de Isabel Pantoja en su gira del 50 aniversario: "Su enfermedad no exime que no me pague".

Isabel Pantoja sigue rodeada de problemas económicos después de tener que cancelar su último concierto de la gira. Por problemas de salud, la Tonadillera no pudo estar en el compromiso con sus seguidores de la capital castellanoleonés. Ante esto, el promotor del evento está reclamando el dinero que le deben por la organización y después de tener que devolver las entradas del concierto.

"Quiero mandar mi más cariñoso abrazo y pronta recuperación. Isabel Pantoja no nos debe absolutamente porque con nosotros no tiene firmado nada", aseguro el promotor, poniendo el foco en la figura de Enrique Castilla, organizador de la gira y el que gestiona todos los temas de logística para que salga todo a la perfección. "El productor tiene firmado con nosotros un contrato. Es el que compra los derechos de la gira '50 aniversario' de Isabel Pantoja, así como la película que va a hacer, como otras muchísimas cosas que tienen previstas durante el año 2024/2025", expresaba Roberto Martín.

"En este caso, este dinero hace alusión a los 160.000 euros, que es el caché inicial de Isabel Pantoja, los otros 40.000 euros se negocian a mitad del contrato sobre el mes de marzo para una ampliación en la que ellos se hacían cargo del sonido, la iluminación y las pantallas. Y los 130.000 euros a mayores es toda la producción local, hay que poner un escenario que requieren de unas grúas, poner unos camerinos, licencias que cuestan dinero, el personal...", detalló el promotor del concierto de Valladolid, exponiendo todos los gastos.

Después de esta gran inversión, que no ha tenido ningún beneficio por su parte, al no celebrarse el concierto, Martín alega que existe una cláusula en el acuerdo por el que le devolverían la inversión si surgiesen problemas. "Porque era una cláusula muy clara en el contrato que dice: 'el titular del contrato, en este caso Enrique Castilla, productor de la gira, se verá obligado a reembolsar todos los gastos de caché y producción local en caso de enfermedad o accidente del artista".

Sin embargo, todavía no ha tenido noticias, ni ha recibido un euro. "He hablado con él, me cancelaron el concierto el miércoles. Él me dice que no me preocupe y que en menos de 10 días el dinero está en la cuenta, pero a día de hoy no tenemos una respuesta. A día de hoy, tiene los 200.000 euros que la abonamos en concepto de caché más los 40.000 euros de sonidos, iluminación y pantallas, como no ha abonado lo que yo he pagado a los proveedores".

Por último, Martín reclama que ellos se han portado de forma adecuada con el público, devolviendo el dinero como se les prometió. Sin embargo, él todavía no ha tenido ningún tipo de compensación y espera que este lío económico se resuelva cuanto antes, ya que es un damnificado más. "Se le ha devuelto integrante el importe a todos los clientes que compraron entradas en Valladolid. Siento mucho que Isabel Pantoja esté enferma, pero eso no exime a que a mí no me paguen".