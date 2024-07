Todo lo que se sabe del sexo del bebé de Alejandra Rubio: "Tranquilidad ninguna"

Alejandra Rubio se ha convertido en la protagonista inesperada de la jornada. Tras cerca de 5 meses de relación con su novio Carlo Costanzia, la pareja daba la sorpresa anunciando su embarazo. Las reacciones a esta inesperada noticia no se han hecho esperar y una de las que más expectación despertaba, la de la madre de la influencer ya ha salido a la luz.

Según las declaraciones que la pareja hacía a la revista Hola para anunciar la feliz noticia, Terelu Campos se habría sorprendido al enterarse de este bombazo pero, acto seguido, habría mostrado su apoyo a la pareja.

Un embarazo que ha agitado el mundo del corazón y que se espera que sea tan polémico como los inicios de la relación entre el hijo de Mar Flores y la hija de Terelu Campos, embarazada de 4 meses.

Ahora, la influencer ha sido pillada por los reporteros tras pasar unos días de vacaciones junto a su novio, Carlo Costanzia y al ser preguntada por su embarazo no ha dudado en contestar a los reporteros tirando de carácter.

Alejandra explota

Si a alguien le ha 'alegrado' el escándalo protagonizado por Álvaro Muñoz Escassi tras su ruptura con María José Suárez es sin duda a Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. Y no lo decimos porque deseen ningún mal al jinete, sino porque la presión mediática en torno a su futura paternidad se ha reducido considerablemente y el foco está puesto en la intensa vida sentimental del ex de Lara Dibildos y no en ellos por primera vez en varios meses.

Aprovechando este inesperado respiro en lo que a su embarazo se refiere, la enamorada pareja ha disfrutado de unos días de vacaciones en Huelva. Y lo han hecho a salvo de paparazzi y cámaras y en un lujoso hotel no al alcance de cualquier bolsillo, puesto que se han alojado en la suite de una conocida cadena hotelera en El Rompido que cuesta la friolera de más de 400 euros la noche.

Una exclusiva escapada a la playa que sin embargo no les habría costado nada, puesto que Alejandra tiene un acuerdo comercial con dicho hotel, que les habría 'patrocinado' los 4 días que han pasado en el resort a cambio de compartir los detalles de su estancia en redes sociales.

Durante sus mini vacaciones no solo se ha hablado de Escassi, sino también de la hija de Terelu Campos después de que el programa 'Fiesta' descubriese que la semana pasada, durante una de sus intervenciones en 'Así es la vida', sintió una patadita de su bebé en pleno directo, haciendo un gesto de lo más comentado al apreciar el movimiento de su hijo.

Relajada, bronceada y mucho más tranquila que antes de su escapada a Huelva con Carlo, Alejandra ha reaparecido este martes en su programa y, por primera vez en mucho tiempo, no ha tenido que hacer frente a las críticas relacionadas con la gestión que están haciendo su novio y ella de su embarazo desde que anunciaron su futura paternidad en la revista '¡Hola!'.

De ahí que a su salida de Mediaset la colaboradora se dejase ver charlando de lo más sonriente con sus compañeros Makoke, Suso Álvarez y Almudena del Pozo. De regreso a su casa, presumiendo de su incipiente barriguita con un ajustado minivestido marrón, Alejandra ha sacado de nuevo su lado más guerrero ante las cámaras y no ha dudado en negar con ironía que sintiese a su bebé en directo: "Por favor, no digáis chorradas, qué me voy a sentir una patada con cuatro meses" ha exclamado con ironía.