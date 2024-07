Jessica Bueno habla al fin de su embarazo: "Estoy contenta"

Jessica Bueno parece estar viviendo uno de los mejores momentos de su vida desde que empezó su relación con Luitingo, al que conoció en la casa de GH VIP. A pesar de que su relación empezó marcada por la polémica, ya que el cantante protagonizó un breve romance con otra compañera de concurso, Pilar Llori, mientras que la sevillana también tenía novio en ese momento, finalmente, los andaluces decidieron apostar por su historia y lanzarse con una relación que se consolida mes a mes.

Desde que los dos salieron del reality en el que comenzó su historia, no han dejado de hacer planes juntos y de encarar multitud de planes de futuro. De hecho, Luitingo ya conoce a los padres de la modelo y se ha mudado a Bilbao, ciudad en la que reside la ex de Kiko Rivera junto a sus tres hijos.

Los rumores de embarazo también han sido una constante desde que empezaron su noviazgo, más teniendo en cuenta que la modelo ha dicho en varias ocasiones que no sería madre con el cantante. Hay que recordar que la sevillana tiene ya tres hijos fruto de su relación con Jota Peleteiro y Kiko Rivera.

Esto hace que la influencer no quiera ampliar la familia. Sin embargo, la modelo ha sacado este tema en sus redes sociales, donde ha hablado de ello con sus seguidores de Instagram.

¿Rumores de embarazo?

Jessica Bueno aclara si está embarazada de Luitingo. Tras el aluvión de comentarios y preguntas que lleva recibiendo desde hace días, la exconcursante de 'Supervivientes' y 'GH VIP' se dirige a sus seguidores para poner fin a los rumores que afirman que podría estar esperando su cuarto hijo, el primero en común junto al cantante de Triana.

La Miss, no ha dudado en presumir de su cuerpo en bañador y bikini durante sus románticas vacaciones en Cádiz. Su barriga ha hecho saltar todas las alarmas.

Así, desde la romántica habitación del hotel con encanto en el que se hospeda junto a su novio, la sevillana desmiente estar encinta. Harta de que se hagan suposiciones sobre su cuerpo y cansada de que se juzgue el cuerpo de las mujeres sin ton ni son, la de Los Molares, Sevilla, pide respeto y cautela a la hora de hacer afirmaciones y confirmar supuestos embarazos ya que puede resultar "incómodo" o incluso "hiriente".

La modelo, que en más de una ocasión se ha manifestado sobre sus planes de formar una familia y tener hijos con el cantante de 'Operación Camarón', lleva años recibiendo comentarios sobre su cuerpo.

"Yo sinceramente no sería capaz de preguntar a una mujer o dar por hecho. Si una mujer no lo ha comunicado puede haber mil historias detrás. Me parece una falta de respeto. Puede ser algo de tripa, puede ser constitución, puede ser porque haya comido más o esté con el periodo...", dice de forma educada, aunque visiblemente enfadada.

Nunca voy a volver a estar planísima a no ser que me opere, que no lo voy a hacer al menos de momento, porque tampoco tengo tanto complejo. Es lo que hay, después de haber tenido tres hijos. Estoy contenta con mi tripa. Este es mi cuerpo. Esta soy yo y este es mi culo lleno de estrías", ha dicho mandando un importantísimo de autoestima y confianza a sus seguidores.