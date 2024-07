La prueba de paternidad que tiene a Anabel Pantoja en vilo: "Espero que conteste a la demanda".

Las alegrías que está teniendo Anabel Pantoja en las últimas semanas por el embarazo, anunciado a través de una exclusiva, están contrastando con las noticias sobre las pruebas de ADN a las que se puede llegar a someter. Y es que las vacaciones de la sobrina de Isabel Pantoja se han visto paradas en seco después de que su supuesto hermano volviese a salir en los medios reclamando su derecho.

"Él me dijo que yo nací tras tener una relación con mi madre", lleva reclamando Luis Vicente, conocido como Pinocho, durante varios años. El supuesto hijo de Bernardo Pantoja alega que él solo quiere quedar tranquilo y conocer la verdad sobre su padre. Para ello ha vuelto a acudir a los medios, en este caso a 'Socialité Club' para exponer de nuevo su caso y ver si de una vez por todas puede conocer la verdad a través de la prueba de ADN.

Su mote, Pinocho, nunca ha sido un gran indicativo para creer las palabras de Vicente, pero ha querido explicar que ese sobre nombre no viene por decir mentiras, sino que es algo totalmente distinto. "Porque viene de hace mucho tiempo, jugando al fútbol, nos duchábamos y de ahí viene, no de mentiroso", expone Pinocho.

Sobre el hecho de saber si Bernardo Pantoja es o no su padre, ha llegado a acudir a los tribunales en los que espera que se emita una orden para que algún familiar de Bernardo Pantoja se haga una prueba para cotejar resultados. "Nosotros teníamos la confianza plena de que el juez lo que llevar a cabo porque hay pruebas suficientes. Ya está uno cansado de todo este tema y espero que Anabel conteste a la demanda y se haga la prueba para terminar esta historia".

"El juez nos citará y nada pues ahí nos haremos la prueba de ADN que es lo que quiero. Si no contesta, según mi abogado, con todas las pruebas reconozcan que sea hijo de Anabel Pantoja. Yo quiero que Anabel se presente y se haga la prueba conmigo. A mí que me otorguen un apellido...", reclama Pinocho, que también ha querido ponerse en contacto con los familiares. "Supuestamente, para saber a ciencia cierta si soy hijo de Bernardo la vía más directa es hacerse una prueba con Anabel".

Y es que Pinocho no aparece de la nada, como él mismo dice, cuando Bernardo estaba con vida, mantenía una gran relación con él. "Esto no es de los últimos años, él me llamaba, íbamos a desayunar... En ese aspecto no me quiero meter, pero he vivido momentos muy buenos", expone, añadiendo que él no hace esto ni por fama ni por dinero. "Si te digo la verdad tengo mi trabajo, por suerte vivo cómodo, no necesito la televisión ni un apellido. A mí, el apellido Pantoja ni me va ni me viene. Tengo derecho a saber de dónde vengo, no necesito fama".