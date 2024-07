Sorpresa en Supervivientes: 'All Stars' después de que salga a la luz uno de los fichajes frustrados: "Deja secuelas"

Son muchas las personas que se quedan por el camino en el intento por participar en Supervivientes. Ya sea por cuestiones económicas, de ganas o simplemente porque no han llegado a planteárselo, el concurso supone un gran escaparate a la vez que un esfuerzo psíquico y físico. Cuando se anunció la nueva edición, Supervivientes: 'All Stars' los rumores se llenaron de posibles concursantes.

Uno de los que finalmente no pudo llegar a Supervivientes: 'All Stars' fue Gianmarco Onesti que, debido a una intervención médica, no pudo participar en esta edición, pese a que el programa se lo planteó. Hace pocos días, a raíz de una entrevista, se dio a conocer a otra posible concursante. En este caso era Verónica Romero. Exconcursante de 'Operación Triunfo' y Supervivientes, confesó que el programa había sondeado su regreso.

"Supervivientes' deja secuelas", fue la confesión de la exconcursante que no se vio con la fuerza necesaria para afrontar un reto de tal calibre. "Si es que estaba diciendo que yo era una de las candidatas y tal, pero yo decía que no, no, que no voy", sentenció la posible concursante.

Los problemas de Rubén Torres

Rubén Torres fue uno de los concursantes favoritos de 'Supervivientes 2024', hasta el punto de que muchos seguidores del programa llegaron a vaticinar que se iba a hacer con el triunfo. Contra todo pronóstico, y en medio de la polémica fue Pedro García Aguado quien se llevó el cheque de 200.000 euros. Los dos aguantaron en la isla el hambre, el mal tiempo y las adversidades climáticas. Como ocurre en el caso de la mayoría de los participantes del reality ha acusado en su cuerpo las consecuencias de su participación.

El bombero que cautivó a Maite Galdeano hasta el punto de que esta viajara a Honduras para conocerlo, ha querido compartir con la audiencia todo sobre las secuelas que acusa tras su paso por la isla. Y lo ha hecho en el podcast de Mediaset 'En todas las salsas', donde ha hablado en profundidad del efecto que ha ocasionado en su organismo y en su mente la falta de comida.

Las fuertes limitaciones calóricas han despertado en él ansiedad por la comida: "Porque comes y estás saciado de estómago, pero de cerebro no. El cerebro te dice: picotea algo más, picotea algo más".