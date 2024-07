Bombazo, miles de damnificadas por los líos amorosos de Escassi (algunas famosas) se rebelan creando un grupo: "Huevos deformes"

Que Álvaro Muñoz Escassi se ha granjeado fama de mujeriego y cuenta con un largo historial amoroso a sus espaldas no es nada que deba sorprender a nadie. Siempre ha tenido reputación de conquistador, y también de infiel. Y lo cierto es que ha ido saltando de una relación sentimental a otra.

Pero claro, ¿y si la realidad supera a la fama? El bombazo soltado en el programa Ni que fuéramos Shhh, emitido en Youtube y en el canal Ten y que congrega a muchas de las estrellas televisivas que antes intervenían en el extinto Sálvame de Telecinco, ha hecho que los telespectadores no puedan ni pestañear de la cara de impacto. María Patiño, conductora del citado programa, fue la encargada en desvelar la explosiva exclusiva y, con ella, la magnitud que ha podido alcanzar el historial amoroso de Muñoz Escassi.

Lo cierto es que el jinete ha vuelto a la palestra tras la ruptura con María José Suárez, fruto, como no, de una infidelidad. En este caso con una mujer transexual llamada Valeri. Así lo relata la propia María José Suárez en una entrevista que emite esta semana "De Viernes", el programa de Telecinco. "Yo veo movimientos raros de Álvaro, pero sin saber que era con una mujer, sin saber que había una persona en la casa. Yo me levanto a las 5:30 de la mañana y le vi en línea, le pregunté '¿qué te pasa?, ¿qué haces despierto?', y me dijo que se había desvelado y que estaba mirando una receta. En ese momento le llamé por videollamada, se puso muy nervioso y me colgó el teléfono", comienza diciendo Suárez. La modelo también cuenta con una importante comunicación por parte de Valeri, la mujer con la que, supuestamente, Escassi le fue infiel: "Yo tengo un mail de esta señorita (Valerie) donde me dijo que la persona con la que yo estaba no era lo que yo creía".

Álvaro Muñoz Escassi se ha defendido asegurando que su relación con la modelo era abierta, algo de lo que ella dice no tener constancia ninguna, y eso que estuvieron tres años juntos. Hay versiones contrapuestas en esta historia y todo indica que María José Suárez es la última damnificada de la alocada vida de Álvaro Muñoz Escassi.

Y esto entronca con la exclusiva desvelada por Ni que fuéramos Shh. Muchas damnificadas por los líos amorosos de Muñoz Escassi se habrían rebelado montando un chat conjunto en whatsapp. Pero es que el programa ha desvelado algunos detalles jugosos del mismo. Según contó María Patiño, después de que se lo apuntase el director de Ni que fuéramos Shhh, esa comunidad de damnificadas tendría cerca de 2.500 integantes. De ser cierta esta información, el mito o la leyenda de Muñoz Escassi se estaría quedando, sin duda, corta.

En el programa explicaron que fue una persona que estuvo ese grupo -cuyo nombre no revelaron porque "es muy conocida"- la que se puso en contacto con ellos para contarles la existencia del grupo de damnificadas por Muñoz Escassi. Esta persona, revelaron en Ni que fuéramos Shhh, se salió del citado grupo porque consideró que, dada su condición de mujer famosa, le resultaba contraproducente estar ahí.

Pero no fue el único bombazo del asunto. Otro llegó cuando destaparon quién es la administradora de esa comunidad de whatsapp: Lara Dibildos. Según la información manejada por el programa, la expareja del jinete y madre de su hijo pequeño lidera este grupo, algo que extrañó mucho a algunos de los tertulianos, tanto a la presentadora, María Patiño, como a Lydia Lozano. "De cara a su hijo y a todos, Lara tiene buena relación con Escassi, son amigos", recordó Patiño. "¿Y por qué me cuenta a mí María José la buena relación de Lara Dibildos con Escassi?", se preguntó Lydia Lozano. Chelo García-Cortés apostilló: "Quizás sea de cara a la galería porque si no, ella no sería la administradora de ese chat".

Y un último bombazo desvelado por Ni que fuéramos Shhh fue el nombre del supuesto macrogrupo de whatsapp. Algo que, con su habitual toque de humo, quisieron ilustrar con un nido con huevos de avestruz. Y es que el supuesto chat de damnificadas por Álvaro Muñoz Escassi se llama, según informaron en el programa, "Huevos deformes".