Las críticas de Joaquín Prat hacia Supervivientes: 'All Stars' después del lio entre Sofía y Bosco: "Donde las dan, las toman"

Supervivientes: 'All Stars' ha llegado al punto en el que la polémica se ha hecho dueña del concurso. Unas imágenes en las que se ve a Bosco Martínez Bordiú y Sofía Suescun mantener una conversación muy íntima bajo la luz de la luna. Tumbados en el suelo y muy cercanos, no se llega a apreciar si hay beso o no, pero lo que está claro es que esas imágenes no han sentado nada bien a Kiko Jiménez, que ha anunciado que no volverá a colaborar con el programa.

En 'Vamos a ver' han analizado las imágenes y cada uno de los colaboradores han expuesto sus motivos sobre la supuesta infidelidad o no. "Cuanto más las veo, más dudas tengo de que haya beso. La primera vez que las vi dije ‘ostras’, pero no", expresaba en primer lugar Joaquín Prat, confiando en que ambos no han sobrepasado la barrera física.

"Yo no veo un beso ahí, tampoco había visto ni el más mínimo tonteo ni ningún vídeo en el que se nos muestre un tonteo entre Sofía y Bosco", ha añadido el presentador, antes de dar paso a las opiniones del resto de colaboradores. En el caso de Kike Calleja, no entra en el tema del beso, sino que expone que esas imágenes no tendrían que sentarle mal a Kiko Jiménez. "No hay ninguna falta de respeto", afirmó.

"Yo ahí no veo nada, veo una confidencia, un susurro, pero yo no veo nada", compartía Isabel Rábago, confirmando el punto de vista de sus compañeros. "Pero Kiko, querido, donde las dan las toman. Ahora ya sabe Kiko cómo podría sentirse Andrea, la novia de Gorka, que además no tenía la posibilidad de defenderse en un plató, cuando dijo textualmente que Gorka y Marieta se habían comido la boca", explicaba Prat.

En el caso de su hermana, Alejandra Prat, también colaboradora de 'Vamos a ver', quiso dar un nuevo apunte que ya señaló Adara en el debate de Supervivientes: 'All Stars'. "Yo creo que Sofía sí que lleva cosas orquestadas desde fuera junto a su pareja". La teoría de que es algo planeado por Sofía Suescun también fue apoyada por algunas de sus compañeras, que exponen cómo ha podido organizar todo.

"Y de todos los chicos, ¿con quién tenía más posibilidades de acercarse? Pues a Bosco" ha analizado Giovanna González, ante la negativa de Marta López, que no ve a Bosco como el principal candidato para hacer un plan así. "Bueno, tenía a Abraham, tenía a Logan…", ha señalado. "Pero ese tipo de historias ya las ha tocado o ya ha jugado con ellas", respondía de vuelta Giovanna.

"Yo ante este tipo de comentarios, si fuese Kiko, también me molestaría. Jolín, su novia está haciendo un pedazo de concurso, y lo que preocupa es a quién se acerca y analizar al milímetro a ver si le pone los cuernos. Hombre ya", sentenció Isabel Rábago, que también quería poner en valor el esfuerzo que está haciendo día tras día Sofía Suescun.