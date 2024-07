Oriana, otra amante en la interminable lista de Muñoz Escassi: "Es muy caballeroso"

Álvaro Muñoz Escassi está en el candelero tras la ruptura de su relación con la modelo María José Suárez. Y eso significa que, como cada vez que suena fuerte su nombre, corren ríos de tinta y se emiten horas de tertulias en televisión hablando sobre sus líos amorosos. Y, como no, salen nuevos nombres a la palestra.

El fin de la relación entre el jinete y la que fuera Miss España ha sido tremendamente sonado. Tiene todos los ingredientes para ello. Se trata de dos famosos cuyos nombres son habituales en los programas y medios especializados en el corazón. Y, además, hay una infidelidad de por medio, con dos versiones contrapuestas de cada una de las partes.

En el medio, el escarceo amoroso de Álvaro Muñoz Escassi con Valeri, una mujer transexual. María José Suárez narra en una entrevista que será emitida íntegra esta noche en Telecinco que sospechaba de movimientos extaños del que era su pareja. Y que llegó a comunicarse con Valeri, quien le habría advertido de que Escassi no era el hombre que ella pensaba que era.

El jinete, por su parte, aportó una versión contrapuesta, dado que él afirmó que su relación con la modelo era abierta. Es decir, que había "licencia" para mantener encuentros íntimos con terceras personas. Algo rechazado por María José Suárez, que aseguró que en los tres años de relación con Escassi ella no supo nunca que se tratase de una relación abierta.

Entre tanto, Ni que fuéramos Shhh ha soltado el bombazo de la existencia de un gran grupo de whatsapp de mujeres damnificadas por los líos amorosos de Álvaro Muñoz Escassi. El programa donde ahora se desenvuelven las que antaño fueron estrellas del extinto Sálvame de Telecinco sacó a la luz detalles muy jugosos de esa supuesta comunidad de whatsapp, que tiene un nombre muy llamativo y administra una famosa expareja del jinete.

Y con todo lo que se está hablando sobre Álvaro Muñoz Escassi, que de nuevo ha vuelto a granjearse fama de infiel con este último episodio, hay alguien que sí ha querido salir en su defensa. Se trata de Oriana, una mujer que afirma ser amiga y, además, haber mantenido encuentros íntimos con el jinete.

De nuevo, se trata de una mujer transexual, en este caso de origen venezolano, y ostensiblemente más joven que Escassi: tiene 29 años, veinte menos que el jinete. Oriana habló para el programa "Vamos a ver" , de Telecinco. Y lo hizo para dejar clara su defensa a Muñoz Escassi.

"Me sorprendió la parte de que María José diga que es desconocedora cuando ella es conocedora de todo esto. Si escucha esto, va a saber quién soy yo", señaló en una conversación telefónica con un colaborador del programa. En la misma, no dudó en elogiar al famoso jinete: "Él, como persona, es superespectacular, muy caballeroso, no tendría nada malo que decir de él".