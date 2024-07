La sentencia de Isa Pantoja después de lo que se ha dicho sobre su madre: "Nada se entiende en tu familia".

Las últimas informaciones que han salido en torno a la familia Pantoja hablan de una cierta preocupación por el estado de salud de la matriarca, Isabel Pantoja. Después de cancelar un concierto que tenía previsto en Valladolid, Isabel tuvo que ser ingresada de urgencia en un hospital de Córdoba. Ni la causa, ni el estado se conoce y la familia tampoco ha desvelado nada a la prensa.

En todo este misterio, Antonio Rossi, en 'Vamos a ver', detalló que Anabel Pantoja se había puesto en contacto con Kiko Rivera e Isa Pantoja para animarles a ir a visitar a su madre. Sin embargo, Isa Pantoja ha tenido que salir a desmentir esta información. De forma airada, se presentó en 'Vamos a ver' para aclarar su parte. "Yo no tengo que demostrar nada porque yo no soy la persona que lo está diciendo", expresó una alterada Isa Pantoja.

Ante esta acusación, Rossi, principal objetivo de la influencer, salió a defender su honor. "Yo no te pido que demuestres nada. Ayer cuando entré aquí para decir la verdad se me ponía en duda aun así y es como si mi palabra no valiera nada", lanzó el colaborador del programa con cierto enfado. "A mí Anabel no me dice ‘llámala o preocúpate’. Ella jamás me dice lo que tengo que hacer porque tampoco es quien para decírmelo", contrarrestó Isa.

"Yo mantengo la información. Y sobre si se te pone en duda o no, permíteme que yo te ponga en duda, porque a mí me has mentido con el tema de tu hermano y el ictus, sabiendo yo que tu madre no te informaba y tú decías que sí. Me has mentido cuando dijiste que al concierto de Sevilla no querías ir y pediste dos entradas. También me dijiste que nunca le habías llevado dinero a tu madre en la finca y sí. Si estás planteando que no se tiene en consideración tu palabra, yo doy mis argumentos. Porque aquí estás diciendo cosas que yo sé que son inciertas", explicó Rossi, exponiendo sus argumentos para atacar a la pequeña del clan Pantoja.

"En su momento no quise dejarte mal, pero eso es mentira. Y que estés diciendo, que lo he visto en el avance, que yo he mentido mil veces… a lo mejor te la han colado a ti un montón de veces", respondió Isa Pantoja con cierto nerviosismo y visiblemente alterada. Ante este cruce de acusaciones, Rossi sentenció el tema. "Nada se entiende en tu familia", lanzó el colaborador.

"Eso no es culpa mía, pero te aseguro que lo entiendo yo mejor que vosotros", devolvía una Isa Pantoja ya harta del tema y que sentenció su postura aclarando que ella hace lo que quiera. "Lo que no entiendo es por qué todo el rato la pregunta de si voy a llamarla. ¿Cuesta tanto entender que yo a ella la he llamado, que he estado en los momentos importantes, pero que yo estoy donde me dejan estar? Ella puede llamarme, y cuando lo haga voy y, si no, me quedo con mi familia".