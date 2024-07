Belén Esteban visita a Anabel Pantoja tras encontrarse con el supuesto hermano de la influencer: los detalles de de esta inesperada cita

Anabel Pantoja y David Rodríguez están viviendo la dulce etapa de la espera del primer bebé en común. Sin embargo, su encuentro en Sevilla no ha sido lo más caluroso posible. Algo que ha llamado especialmente la atención teniendo en cuenta el momento vital por el que están atravesando. ¡No te pierdas el vídeo!

Anabel Pantoja está en su mejor momento. La sobrina de Isabel Pantoja y su novio, David Rodríguez, con el que sale desde hace un año, están de enhorabuena tras anunciarse su futura paternidad. La influcencer y el fisioterapeuta avanzan así en su relación y dan el paso definitivo a pesar de los últimos rumores que, apuntaban a una posible infidelidad del joven hacia la sobrinísima.

A pesar de los rumores, la pareja permanece ajena a los comentarios y prefiere centrarse en su nueva etapa familiar.

Un embarazo cuya máxima expectación es ver la cara de la hija o hijo de la pareja. Por el momento son las aplicaciones de inteligencia artificial las que pueden ofrecer algún avance de cómo sería el pequeño de Anabel Pantoja y David Rodríguez.

Pero, si hay un paso que faltaba por dar era conocer el sexo del bebé que espera la feliz pareja. Hoy se ha puesto fin a las especulaciones y tras el desliz de Amor Romeira en el que confesaba que llevaba un regalito para ellas dando a entender que se trataba de una niña, se ha celebrado una fiesta en la que la infleuncer compartía con sus amigos y familia el sexo del bebé.

Entre los invitados no podía faltar Belén Esteban quien hace solo unas horas se había enocntrado en plató con el hermano supuesto de Anbel Pantoja, Pinocho. ¿Qué le habrá parecido a la sobrina de Isabel Pantoja?

Polémico encuentro

La influencer va a aprovechar para celebrar su 28 cumpleaños por adelantado para anunciar la noticia a sus familiares y amigos con una fiesta por todo lo alto en una finca elegida para la ocasión.

Sin embargo, en su llegada al lugar donde tendrá lugar el acto las cámaras eran testigos de la falta de complicidad e incluso distanciamiento del que hacía gala la pareja. Una actitud que llamaba poderosamente la atención. ¿Estarán pasando por un bache personal?

Por fin llegó el gran día de Anabel Pantoja. Semanas después de anunciar su embarazo con David Rodríguez, con quien mantiene una discreta relación desde hace un año, la influencer ha querido celebrar la revelación del sexo de su bebé por todo lo alto.

Coincidiendo con su 38 cumpleaños, que será el próximo lunes, la joven ha alquilado una finca para poder pasar este gran día junto a todos sus amigos y su familia. Entre los invitados no ha podido faltar su madre Merchi, quien no podía ocultar su cara de felicidad al llegar, aunque no ha querido desvelar qué otros familiares asistirían al evento.

Entre otros rostros conocidos presentes allí, hemos podido hablar con Amor Romeira, a quien sin querer se le ha escapado el posible sexo del bebé. Por otro lado, su amiga Tania Medina, excompañera de 'Supervivientes', también ha querido estar presente. Además, ha llegado Hugo Paz, quien ha confesado que todavía no ha podido hablar con su amiga, pero tiene muchas ganas de verla.

Y por supuesto, no podía faltar Belén Esteban, quien ha llegado a Sevilla con muchas ganas de ver a su amiga y de saber el género del bebé, aunque sin duda preferiría que fuese niña. Por otro lado, ha confesado que su encuentro con Pinocho en plató fue mejor de lo esperado y que no tiene nada malo que decir sobre el supuesto hermano de Anabel.