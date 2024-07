El descuido de Abraham le cuesta caro a Supervivientes: el concursante desvela el ganador después de su expulsión.

Supervivientes: 'All Stars' ha vivido una semana más de eliminaciones con la marcha de uno de los concursantes favoritos para muchos. Después de verse las caras con Lola en el duelo final, Abraham fue el escogido por la audiencia para abandonar Cayos Cochinos. Pese al concurso que estaba haciendo y la buena relación que tenía con otros participantes, como Sofía Suescun, el exganador no ha podido alargar más tiempo su aventura.

Entre abrazos y alguna que otra lágrima, Abraham dejó el concurso agradecido por las semanas que había pasado. Desde el programa también valoraron su participación y le propusieron que lanzase un nombre sobre qué concursante pensaba que podría llegar hasta el final del programa. Son muchos los que ven a Sofía Suescun como la rival a batir. Su desempeño y relación con Abraham hacían prever que sería la seleccionada por el concursante.

Sin embargo, después de escribir un nombre sobre un papel y mostrarlo a cámara, la sorpresa saltó. Y es que después de tener a Sofía como una de las personas más importantes en su concurso, Abraham optó por escoger a Logan como su favorito. Una decisión que está siendo muy cuestionada y que puede poner en jaque la relación entre el exparticipante de Gandía Shore y la ganadora de Gran Hermano y Supervivientes.

Nuevo varapalo

La noche de Marta Peñate y Sofía Suescun prometía ser de todo menos apacible, y así ha sido. En la palapa, la novia de Kiko Jiménez confesaba sentir que su relación con Marta "está rota": "Ya es darle vueltas a algo que es irreparable, un jarrón roto en el suelo en mil trozos. Por mucho que insistas en pegar los trocitos nunca va a ser lo mismo".

Tras estas palabras, Sandra Barneda daba paso a un vídeo que daba respuesta a las lágrimas al comienzo del programa de Marta Peñate: un comentario de Sofía Suescun que la colaboradora no se tomó nada bien. "Hoy no es día de publicidad porque hace mal día. Tiene que estar el set limpio", apuntaba Sofía tras la última fuerte tormenta que hubo en Honduras.

"Sofía, te has levantado con ganas de joder, provocando para que yo diga algo", respondía Marta. "Es un comentario más, no estés tan amargada", decía por su parte Sofía. Marta Peñate estallaba tras este comentario de Sofía: "No me extraña que estés como estás. Piensa un poquito. Yo estoy plena, tú no sé". "¿Lo dices por lo del embarazo? Qué sucia eres", señalaba Peñate muy dolida por lo que acababa de escuchar. "Viva el baby boom", concluía Sofía.