Se filtra la escandalosa cifra cobrada por María José Suárez por contar en Telecinco detalles íntimos de la infidelidad de Escassi

La aventura de los "proscritos" de Sálvame en su nuevo formato, Ni que fuéramos Shhh, está plagada de referencias -más veladas o menos, más directas o indirectas- a Telecinco, su anterior cadena. Y no han querido desaprovechar el terremoto de la infidelidad de Álvaro Muñoz Escassi a María José Suárez para seguir lanzando pullitas a su anterior cadena.

Lo cierto es que está dando mucho de sí el episodio infiel, uno más, del jinete sevillano. Ambos protagonistas de la historia, tanto María José Suárez como Álvaro Muñoz Escassi, ya han ido desfilando por los platós de televisión. Y lo han hecho ofreciendo versiones contrapuestas de lo sucedido.

Por un lado, Álvaro Muñoz Escassi, admite el encuentro infiel con una transexual llamada Valeri. Pero lo hace escudándose en que la relación que mantenía con la modelo María José Suárez era abierta y admitía relaciones íntimas con terceras personas.

Por su parte, María José Suárez niega rotundamente tener constancia de que su relación sentimental con Álvaro Muñoz Escassi fuese abierta y asegura que fue la propia Valeri la que le comunicó y confirmó la infidelidad con todo lujo de detalles. En cuanto a Valeri, que es una mujer transexual dedicada, supuestamente, a los servicios sexuales, no ha aparecido en público ni por un plató, al menos todavía, pero sí se ha contado a través de terceras personas su supuesta versión. Especialmente, a través de la propia María José Suárez.

La modelo, y ex miss España, dio una larga entrevista precisamente en Telecinco, en De Viernes. Y lo hizo contando con todo lujo de detalles íntimos, y sin censura ni autocensura, la infidelidad de su ya expareja y los encuentros íntimos que Muñoz Escassi mantuvo con Valeri. Lejos de enfriar un asunto que debiera ser doloroso para ella, María José Suárez ha añadido más morbo al asunto.

La cifra astronómica cobrada en Telecinco por María José Suárez

La ya exnovia del jinete ha narrado todo lo que supuestamente le contó Valeri nada más mantener relaciones con Álvaro Muñoz Escassi. "Me cuenta muchas cosas que pasaron ese día en ese piso. Me cuenta mucha información que me deja en shock, se ha dicho que lo que a mí me había molestado es que fuera una chica trans; no, lo que me molesta es las cosas que me cuenta que hace con Álvaro ese día porque hay situaciones en las que yo no me veo con mi pareja’’, ha confesado María José Suárez, que asegura que Valeri le dijo que Álvaro Muñoz Escassi tiene en el móvil vídeos íntimos con ella.

El caso es que Kiko Matamoros, en "Ni que fuéramos Shhh", ha desvelado la supuesta cantidad de dinero que María José Suárez habría percibido por la entrevista en De Viernes. La filtración es una bomba por la abultadísima cifra que, según la información de Matamoros, ha cobrado la modelo por ir a narrar con todo lujo de detalles la infidelidade de Álvaro Muñoz Escassi.

María José Suárez habría cobrado así la astronómica cantidad de 100.000 euros. KIko Matamoros va más allá con su información: "100.000 euros que ha puesto Telecinco, que ha puesto Mediaset, porque la productora no llegaba a ese caché; y lo hace porque Telecinco va a hacer una apuesta por María José Suárez" .