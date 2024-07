La madre de Sofía Suescun destapa los verdaderos sentimientos de su hija por el asturiano Logan Sampedro: "Se le cae todo con él"

El posible acercamiento entre Bosco y Sofía Suescun sigue dando que hablar. Desde que el pasado jueves salieran a la luz unas imágenes en las que se intuía un posible roce entre ambos cuando caía la noche y creían que no había cámaras, los rumores y teorías no han dejado de sucederse.

Hasta el novio de la influencer ha salido harto de la última gala contando a sus seguidores en Instagram que dejará de ir a plató tras según él, intentar menospreciar el concurso de su novia con una carpeta falsa.

Ahora, ha sido la madre de la navarra, Maite Galdeano, la que se ha pronunciado sobre las comentadas imágenes y ha añadido un dato más que hasta ahora, no se estaba teniendo en cuenta y es la relación de la influencer con Logan Sampedro, con quien ya tuvo un flirteo en la edición de Supervivientes en la que ambos coincidieron.

El papel de Logan Sampedro

‘Supervivientes: All Stars’ mostró este jueves, durante la gala, unas comprometidas imágenes en las que Sofía Suescun y Bosco Blach Martínez-Bordiú aparecían “muy cariñosos o sospechosamente cercanos”. El vídeo ha provocado un gran revuelo y muchas han sido las reacciones que se han producido al respecto. Hoy conocemos qué piensa Maite Galdeano.

El primero en reaccionar a este vídeo fue Kiko Jiménez. El novio de Sofía se encontraba en plató y no dudó en restarle importancia a las imágenes que estaba viendo. Aseguró no sentirse celoso y dijo no ver nada extraño en el comportamiento de Sofía y Bosco, algo con lo que Adara Molinero discrepaba y de ahí su enfrentamiento.

El vídeo muestra a los participantes del reality de supervivencia tumbados en la playa, de noche y buscando continuamente a las cámaras para cerciorarse de que nadie les estaba grabando. En el momento en el que un cámara se acerca a ellos, Bosco se levanta, visiblemente contrariado (según la opinión que dio Jorge Javier Vázquez en la gala) y se marcha: “Es la cara de alguien a quien han pillado”.

Pero ¿qué opina la madre de Sofía de todo esto? Maite Galdeano se pronuncia en ‘¡De viernes!’: “Con lo buena superviviente que es mi hija… en ese vídeo no se ve nada, por mucho que quieran hacer ver que hay un beso, que hay un roneo, que hay un no sé qué…”, comienza a decir Maite, que dice sentirse mal por el tema y hasta con la tripa revuelta.

“Yo lo único que veo ahí son unos amigos que, a lo mejor, están hablando o haciendo una trama típica de ‘Supervivientes’. Vamos a esconder esto, vamos a hacer un no sé qué… lo típico que se hace allí, vaya y han visto al cámara y han dicho ‘uy, que viene el cámara’, o ni eso a lo mejor. No me gusta, este vídeo no me dice nada”, añade Maite.

Tras esto, Maite Galdeano se enfrenta a algunos colaboradores del programa (Rosa Benito, Olga Moreno…) que no opinan como ella. Además, según José Antonio León, “hay algo que sí que esconden y es que se están comiendo una galleta a escondidas”. Sin duda, una teoría que cuadraría bastante.

Por su parte, Olga Moreno, que ha convivido con ellos durante varias semanas, aclara que entre Sofía y Bosco no hay nada “pero sí que te quiero decir es que tenga cuidado, no con Bosco. Hay otra persona que está ahí… Veo que a Sofía se le cae todo con Logan. Nosotros, entre Alejandro, Lola y Marta lo hablábamos”.