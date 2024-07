María José Suárez se rompe en directo al enterarse de lo que hace Álvaro Escassi a sus espaldas: "A mí no me calla nadie"

Después de una semana de rumores sobre las infidelidades de Álvaro Muñoz Escassi a María José Suárez, una lista que parece no tener fin y a la que cada vez se suman más nombres, la modelo andaluza ha decidido dar la cara y sentarse en De Viernes para contar su versión de la polémica ruptura que ha protagonizado con el jinete y responder al testimonio que este concedía al mismo programa hace justo una semana.

En esa esperada exclusiva, el ex de Lara Dibildos reconocía la infidelidad que había dinamitado su relación con María José pero afirmaba haber mantenido con ella una relación abierta, cosa que la modelo desmentía a través de redes categoricamente.

Tras una semana de especulaciones y de que la supuesta amante del jinete filtrara más datos de sus encuentros, la andaluza se ha sentado en plató para contar toda la verdad y revelar desde el tipo de relación que mantuvo con Escassi hasta todos los detalles de los suspuestos vídeos íntimos que el jinete habría grabado mientras estaba con ella sin que esta se percatase.

Pero en la entrevista no solo ha habido tiempo para poner en evidencia a Escassi, la modelo no ha podido evitar emocionarse al recordar los buenos momentos de su relación con el jinete y lo dolida que está tras un fin de relación tan convulso.

A pesar de todo, la andaluza aseguraba que "no me va a callar nadie, por mucho que vaya por ahí enseñando videos míos a otras personas".

María José da la cara

María José Suárez ha dado un paso al frente y se ha sentado en el plató de ‘¡De viernes!’ para responder a Ávaro Muñoz Escassi después de la polémica que generó con su última entrevista en la que habló sobre su relación y posterior ruptura.

María José ha explicado cómo se enteró de la infidelidad de Álvaro Escassi: ‘’Yo tengo un mail de esta señorita que me dice ‘Hola, María José soy Valerí, tengo que contarte una cosa porque la persona con la que estás no es lo que tú crees’ y me deja un móvil’’.

No ha sido una noche fácil para María José en ‘¡De viernes!’, pues ha tenido que responder a las duras preguntas de los colaboradores para contar lo que ha vivido en las últimas semanas y cómo ha gestionado el hecho de que su ex dijera que se había acostado con Valerí (y con otras mujeres) porque mantenía con María José una relación abierta (cosa que ella ahora desmiente tajantemente). Pero también es duro para ella tener que hablar de este otro tema, el de Hiba, pues confiesa que no le duele el acercamiento en sí, sino en lo que afecta a su hijo.

No ha sido una noche agradable para María José Suárez en '¡De viernes!'. La presentadora confiesa que se ha visto obligada a hablar de su vida privada para defenderse y aclarar todo lo que Álvaro Muñoz Escassi contó la semana pasada en este mismo plató de televisión. Sin duda, ha hecho confesiones muy duras durante su entrevista.

Durante la noche, María José Suárez ha desvelado el mensaje que le envió a Hiba Abouk cuando salió a la luz el acercamiento que se produjo entre la actriz y Escassi y ha narrado cómo fue la extorsión que sufrió el jinete por culpa de su amante Valerí. Pero las lágrimas de la presentadora han llegado al final de su intervención, cuando le ha enviado un mensaje a su expareja.

Beatriz Archidona le da la oportunidad a María José de que termine su entrevista enviándole un mensaje a Álvaro y la invitada no puede evitar emocionarse al empezar a hablar: "Es una pena vernos en esta situación en la que yo tenga que venir aquí a hablar de intimidades en un programa de televisión cuando dije que no iba a hablar...", comienza a decir.

"Pero me he visto obligada por su entrevista de la semana pasada. Me he visto que tenía que contar mi verdad. Y me da mucha pena que ha sido una relación tan bonita que tenga que acabar de esta menar que no nos lo merecemos ni él ni yo. Le deseo toda la suerte del mundo... pero lejos de mí", remata su mensaje.

Y es que, segundos antes, María José ha confesado no tenerle ningún miedo al jinete por lo que ha podido decir: "A mí no me calla nadie. Yo he venido a contar la verdad, no mi verdad. Lo que he vivido este mes. Escassi, por mucho que vaya enseñando vídeos míos a personas por ahí o vaya hablando de mí, no me va a callar".