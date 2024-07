Nueva guerra entre cadenas: Belén Esteban vuelve al ataque contra un colaborador de Telecinco

Belén Esteban ha vuelto a inciendiar la televisión con las últimas declaraciones que ha hecho de un excompañero. Pese a que no ocuparon mucho tiempo plató juntos, Esteban siempre ha admitido orgullosa que tenía tres pilares en la televisión. María Patiño, compañera ahora en 'Ni que fuéramos Shhh', Gema López, colaboradora de Espejo Público en Antena 3, y Antonio Rossi, que se mantiene en Mediaset.

A raíz de unas palabras sobre este último en 'Ni que fuéramos Shhh' le volvieron a preguntar a Belén Esteban sobre su relación con el colaborador, rota desde hace varios años por un motivo que ninguno de los dos ha desvelado hasta la fecha. "Le quería mucho, pero ya no le quiero tanto", señaló Esteban ante la pregunta de David Valldeperas. El director quisó indagar en el motivo, pero la colaboradora se cerró en banda. "No, por algo que pasó en mi cumpleaños y no lo voy a contar, no me da la gana".

Minutos después añadió más pistas sobre el distanciamiento. "Él era mi hermano. Yo tenía tres personas leales en la televisión que sabían toda mi vida: mi María Patiño, Gema López, que ahora está con Susanna Griso… Susanna, te mando un beso que ahora te veo todas las mañanas porque ahora veo Antena 3, no veo Mediaset, y Antonio Rossi", detallaba Esteban.

"Lo que me hizo en mi cumpleaños… No voy a contar el motivo, porque no puedo contarlo, pero tu amiga era yo. Los invitados daban igual. Y me voy a callar, porque me estoy calentando y hoy voy a explotar y no puedo", sentenció la colaboradora, consciente de que podía meterse en un buen lio.

Cancelación

'Ni que fuéramos Shhh' cede terreno a sus competidores directos después de semanas recuperando su espacio en la televisión. Desde su fichaje por Ten TV, el programa de Canal Quickie, de Fabricantes Studio, continúa creciendo tanto en contenido como en número de colaboradores. Sin embargo, el próximo viernes desaparecerá de la parrilla.

La razón la han explicado a través de redes sociales: "En Canal Quickie estamos living con La Roja y ya sabéis que toca partido". Sin embargo, 'Ni que fuéramos Shhh' volverá cargado de munición la semana que viene en su horario habitual, de 15.30 a 19.30 horas.

De todas formas, esta decisión no ha sentado muy bien a un sector de la audiencia, que ha hecho algún que otro comentario en el mensaje de X (antigua Twitter): "Vaya, pues no les dáis opción a la gente que os sigue y que no ven el fútbol, que si me apuras, son la mayoría. Claro que para ver a Hernández y al dire preguntarle a una compañera si va dopada, casi mejor, tomáos un día de reflexión sobre esto, porque fue de vergüenza, sorry"; "El viernes tenía la tarde libre"; "¿De verdad creéis que vuestro público habitual se iba a pasar al fútbol? Al único que le interesa es Matamoros"; "¡Lo entiendo perfectamente pero a mí no me gusta el fútbol y os voy a extrañar mucho! El lunes os veré con más ganas"; "Y... ¿A los que no nos gusta el fútbol y queremos tener otra alternativa para entretenernos nos tenemos que fastidiar por la gran mayoría?... Pues vaya, que tengáis un buen puente, entonces".