Preocupación por el estado de salud de una expareja de Isabel Preysler: "No ha atendido a sus compromisos laborales".

Si hay una celebrity por excelencia en España esa es Isabel Preysler. Conocida tras su relación con Julio Iglesias, la de Manila vive una vida tranquila en Madrid, rodeada de seres queridos y atendiendo diversos actos sociales. Desde hace tiempo no se le conoce pareja y parece que no se le va a conocer, pero no hace mucho formaba parte de un amorío muy perseguido por las cámaras.

La unión entre Isabel Preysler y Mario Vargas Llosas llenó páginas y horas de programas, pero todo terminó hace dos años. De forma amistosa, cada uno salió por su lado. El escritor y premio Nobel se alejó de los focos, pero en los últimos días ha vuelto a ser noticia. Según ha podido saber 'Y ahora Sonsoles', el escritor se ha ido de vacaciones familiares envueltas en cierta incertidumbre por su estado de salud.

"Mario Vargas Llosa estuvo en España a finales de junio, era un viaje programado donde tenía varios compromisos. No los ha cumplido, solo salió una vez a la presentación de un libro", expresó Nacho Gay en el programa. "Toda la familia al completo ha volado hacia Grecia. Van a estar todos juntos para arroparle, porque Vargas Llosa no está en su mejor momento.

La nueva aventura de Isabel Preysler

Isabel Preysler y la televisión siempre han tenido una relación de amor odio. En esta ocasión parece que va a ser todo amor ya que la madre de Tamara Falcó volverá a contar con un programa en la pequeña pantalla. TVE ha apostado por su fichaje para acompañar a Chabeli y Julio Iglesias Jr. en un nuevo programa que está a punto de estrenar la cadena pública.

Hace varias semanas se anunció que Chabeli y Julio Iglesias Jr. serán los presentadores de un programa de reformas. 'Los Iglesias. Her-manos a la obra' llega a TVE para ir visitando casas de famosos españoles a los que le proponen una reforma. Fonsi Nieto o el cantante Omar Montes son algunos de los perosonajes públicos que se han prestado para este nuevo formato.

A esta pareja de hermanos se ha sumado la madre para dar más espectáculo aun. El programa contará con un presupuesto de 1.957.319,88 euros, es decir, 244.664,99 euros. También se ha conocido el sueldo de los hermanos que asciende a los 328.000 euros. Pero, ambos no cobrarán la misma cantida. Chabeli se embolsará 28.000 por capítulo mientras que Julio José ganará 13.000 euros. Por el momento no han anunciado el caché de Isabel Preysler.